6 stycznia TVN7 wyemitował pierwszy odcinek drugiego sezonu programu "Królowa przetrwania". Show wzbudza ogromne emocje, bo wzięły w nim udział celebrytki, o których w ostatnim czasie bardzo głośno jest w mediach. Znalazły się w nim m.in. Agnieszka Kaczorowska, Agnieszka Kotońska, Marianna Schreiber i Paulina Smaszcz. Dwie ostatnie zapałały do siebie ogromną sympatią, na co dowód można znaleźć na InstaStories Schreiber.

Marianna Schreiber i Paulina Smaszcz oglądają razem "Królową przetrwania"

6 stycznia przez cały dzień uczestniczki programu zachęcały w mediach społecznościowych do oglądania pierwszego odcinka "Królowej przetrwania". Również Marianna Schreiber zwróciła się w tym celu do swoich fanów. To jednak nie wszystko. Tuż przed godziną 20, na którą zaplanowana była emisja, celebrytka wrzuciła InstaStories, na którym wraz z córką zameldowała się w domu Pauliny Smaszcz. Uczestniczki show umówiły się na wspólne oglądanie programu. Na nagraniu widać, jak córka Schreiber bawi się z psami Smaszcz. Kadry możecie podejrzeć w galerii na górze strony.

Marianna Schreiber już wcześniej w samych superlatywach wypowiadała się o koleżance z programu. - Paulina jest kobietą o wielkim sercu, która przeżyła dużo złego w swoim życiu i niewątpliwie silną - skoro to udźwignęła i wciąż walczy o siebie, uśmiecha się, jest kobietą sukcesu - mówiła o Smaszcz w rozmowie z Kozaczkiem. - Paulina zasługuje na szczęście. Jest wspaniałą matką, babcią. Synowie powinni byc? z niej dumni. Jestem zaszczycona tym, że mogłam ją poznać. I wiem, że wiele się mogę od niej nauczyć. To inteligentna, wrażliwa i dbająca o innych kobieta. Cieszę się, że mamy siebie - dodała.

Marianna Schreiber w "Królowej przetrwania" ma też wrogów

Marianna Schreiber nie ze wszystkimi uczestniczkami programu dogaduje się tak dobrze. Już w pierwszym odcinku zrobiło się gorąco między zawodniczką freak fightów a Lizą Anorue. Anorue, która spotkała Schreiber na planie show, odmówiła podania jej ręki. - Jest popularna tylko dlatego, że jest hipokrytką, kłamczuchą, homofobką i po prostu dziwnym człowiekiem - powiedziała o Schreiber.