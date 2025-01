Sandra Kubicka ma w ostatnim czasie sporo na głowie. Pół roku temu ona i Aleksander Baron zostali rodzicami chłopca o imieniu Leonard. Choć opieka nad synem pochłania bardzo dużo czasu, celebrytka cały czas jest aktywna zawodowo. Co więcej, pod koniec ubiegłego roku małżonkowie przeprowadzili się do domu pod miastem i wciąż dopinają szczegóły związane z przeniesieniem do nowego lokum. Od zmiany miejsca zamieszkania nie minęło dużo czasu, ale Sandra Kubicka zatęskniła już odrobinę za miejskim zgiełkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak radzi sobie z obowiązkami?

Sandra Kubicka pochwaliła się wyjściowym outfitem. Internautka wbiła jej szpilę

Sandra Kubicka nie ukrywa, że życie za miastem bardzo jej odpowiada. Na Instagramie wielokrotnie chwaliła ciszę, spokój, a także czyste powietrze, o które w mieście trudno. Obowiązki wymagają jednak od celebrytki, aby co jakiś czas zawitała w stolicy. Taka okazja przydarzyła się Kubickiej ostatnio, a na Instagramie podzieliła się stylizacją, którą wybrała. Modelka miała na sobie jasny golf, do którego dobrała szorty, ocieplacze, białą marynarkę i grube rajstopy. Całość dopełniła wysokimi butami, białą torebką i okularami przeciwsłonecznymi. "Mieszkasz na wsi, więc każdy kurs do miasta to wydarzenie" - podpisała z przymrużeniem oka wideo. Pod postem pojawiła się cała masa komentarzy. Zdecydowania większość osób chwaliła stylówkę Kubickiej. Pojawiły się jednak takie, które zwróciły uwagę, że wybrana przez nią opcja może nie być najlepsza na panujące obecnie niskie temperatury. Jedna z internautek zrobiła to wręcz w dość obcesowy sposób. "Super kreacja dla młodej mamy na temperaturę -3 stopnie" - napisała. Celebrytka nie zwlekała długo z odpowiedzią.

Czy napisałam gdzieś, że idę w tym na spacer?

- odparła.

CZYTAJ TEŻ: Sandra Kubicka nie ma lekko na początku roku. Zdradziła, co dzieje się w jej życiu

Sandra Kubicka niezwykle cieszy się z przeprowadzki

Choć obowiązki niewątpliwie dają Sandrze Kubickiej w kość, nie da się ukryć, że niezwykle cieszy się z przeprowadzki. Dała temu wyraz w ostatnim nagraniu na Instagramie, gdzie widać, jak wyprowadza psy na ośnieżone podwórko. Do filmiku dodała refleksyjny opis. "Moja definicja luksusu to slow mornings [powolne poranki - przyp. red.]. Jak ja kocham ten spokój... Ten spokój to dokładnie to, czego potrzebowałam w moim życiu. Najlepsza decyzja"- napisała. "Twoje serce nareszcie jest szczęśliwe, a głowa odpoczywa" - dodała modelka.