W maju 2024 roku widzowie mogli oglądać Lunę na Eurowizji, a już niebawem temat słynnego wydarzenia powróci. Polscy kandydaci, którzy chcą powalczyć w konkursie, mogli wysyłać swoje zgłoszenia do 4 grudnia. 14 stycznia wszyscy oficjalnie dowiedzą się, kto trafił na listę finalistów i wystąpi podczas preselekcji. Tego dnia ogłoszony zostanie również skład jurorów. Chociaż na oficjalne informacje przyjdzie nam jeszcze trochę zaczekać, to w sieci pojawiła się rzekoma lista artystów, którzy mają wziąć udział w preselekcjach.

Eurowizja 2025. To oni powalczą o udział w konkursie? Nieoficjalna lista kandydatów zaskakuje

69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w szwajcarskiej Bazylei. Nie zabraknie na nim reprezentanta Polski. Po sieci już krąży nieoficjalna lista artystów, którzy rzekomo mają powalczyć o udział w konkursie podczas preselekcji. Znaleźli się na niej: Sonia Maselik, Daria Marx, Justyna Steczkowska, Marien, Chrust, Sara James, Kuba Szmajkowski, Sw@da, Dominik Dudek oraz Tynsky. Jeżeli lista okaże się prawdziwa, to już 14 lutego wspomniani artyści zmierzą się na scenie podczas oficjalnych preselekcji w siedzibie publicznego nadawcy w Warszawie. Macie zamiar oglądać to wydarzenie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Jak Blanka wspomina Eurowizję? "To był wspaniały czas i nigdy go nie zapomnę"

Jedną z reprezentantek Polski na Eurowizji była Blanka. Wokalistka bardzo dobrze wspomina to doświadczenie, chociaż przyznaje, że musiała poświęcić mnóstwo czasu na przygotowania. "Byliście najlepszymi fanami, o których kiedykolwiek mogłam poprosić. To był wspaniały czas i nigdy go nie zapomnę. (...) Ja i moja ekipa pracowaliśmy bardzo ciężko, by jak najlepiej reprezentować nasz kraj. Jestem ogromnie wdzięczna za tak wiele głosów z całego świata. Zajęliśmy trzecie miejsce w półfinale i ósme miejsce w finale w głosowaniu telewidzów. To więcej niż miałam nadzieję uzyskać" - czytaliśmy w mediach społecznościowych.