Terlikowski zapowiada zmiany w RMF FM. 'Nie chcę być nowym Mazurkiem'

Robert Mazurek był jedną z twarzy RMF FM. Pod koniec października 2024 roku ogłosił, że kończy współpracę ze stacją. "Rok, góra dwa lata - tyle sobie dawałem, gdy zaczynałem, tymczasem to już niemal dekada! Od dobrych kilku lat za każdym razem miał to być ten ostatni rok, ale jakoś nic z tego nie wychodziło. Zasiedziałem się, lecz wszystko kiedyś się kończy, więc mam bardzo dobrą wiadomość: Z końcem 2024 roku kończę współpracę z RMF" - napisał w serwisie X Mazurek. Zobaczcie, jak wyglądał ostatni dzień dziennikarza w RMF FM. Odejście Mazurka oznaczało, że wraz z nowym rokiem nie usłyszymy go już w jednym z najpopularniejszych programów, jakim jest "Poranna rozmowa". Ogłoszono, że teraz to Tomasz Terlikowski poprowadzi wywiady. Dziennikarz już zapowiedział, że dojdzie do pewnych zmian.

Tomasz Terlikowski zastąpi Roberta Mazurka. To ogłosił

Przez lata Tomasz Terlikowski znany był z radykalnych poglądów i kontrowersyjnych wypowiedzi. Obecnie jego słowa są bardziej wyważone, a dziennikarz decyduje się także na krytykę Kościoła. Choć jak twierdzi, poglądów nie zmienił, daje się wyczuć, że zmieniło się jego nastawienie. Już niedługo sprawdzi się w nowej roli. 7 stycznia usłyszymy dziennikarza jako gospodarza "Porannych rozmów", a jego gościem będzie marszałek sejmu i kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Terlikowski już zapowiedział, że czekają nas zmiany. "Każdy będzie mógł się przekonać, czym nasze 'Poranne Rozmowy' będą się różnić. Jesteśmy inni, mamy inne charaktery, poczucie humoru, inny styl życia. Ja nie noszę wzorzystych koszul. Nie chcę być nowym Robertem Mazurkiem, bo jestem sobą" - przekazał w komunikacie serwisowi Wirtualne Media.

Robert Mazurek poprowadził ostatnią audycję. Tak pożegnał się ze słuchaczami

Dziennikarz przez osiem lat prowadził "Poranne rozmowy". 23 grudnia 2024 roku ostatni raz sprawdził się w roli gospodarza programu, a jego gościem był prezydent Andrzej Duda. - To była ostatnia "Poranna rozmowa Mazurka" w RMF-ie. Bardzo dziękuję państwu za te ponad osiem lat - tak rozpoczął pożegnanie na antenie. Następnie podziękował politykowi, który to przy okazji złożył słuchaczom życzenia. - Smacznego mazurka i wesołego dyngusa, kłaniam się nisko - przekazał na koniec humorystycznie odbiorcom.