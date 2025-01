Agnieszka Kaczorowska opuściła Polskę na kilka tygodni, aby walczyć o przetrwanie dosłownie i w przenośni w Tajlandii. Wzięła udział w "Królowej przetrwania", a po powrocie z programu rozstała się z Maciejem Pelą. Na archiwalnych nagraniach przed wylotem uwieczniła swoje refleksje i teraz postanowiła do nich wrócić na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska tak mówiła o prywacie przed programem. Wspomniała o obawach

Gwiazda "Klanu" nagrała wideo 25 lipca. Wtedy obserwatorzy Kaczorowskiej nie mieli pojęcia, że za chwilę dowiedzą się o jej rozstaniu z mężem, które wielu zaskoczyło. Przed wylotem do Tajlandii aktorka mówiła o obawach, ale ani słowem nie wspomniała o Peli. - Za półtora tygodnia lecę na przygodę z programem "Królowa przetrwania" i zaczynam się na maksa stresować tym wyjazdem. Absolutnie traktuję to jako przygodę, totalne wyjście z mojej strefy komfortu, przestrzeń do rozwoju, ogromne wyzwanie i oczywiście przy okazji pracę. I taki też czas dla siebie, bo w sumie nigdy nie brałam w czymś takim udziału, a od pięciu lat ciągle jestem gdzieś z dziewczynkami - zdradziła gwiazda. W dalszej części nagrania wspomniała, co wzbudzało w niej największy strach. - Tęsknoty, wszystkich wyzwań związanych z jedzeniem, czyli, że będę musiała zjeść coś obrzydliwego w ramach jakiegoś zadania, no i brudu. Tego, że nie będę mogła w każdej chwili się porządnie umyć. No dobra, jeszcze tego, kto będzie w tym programie razem ze mną, a będą to same kobiety, więc będzie, co ma być. A najbardziej cieszę się na to, że odłączę się od telefonu i social mediów na dłuższy czas. (...) No i cieszę się z wyzwań, które na pewno będą wymagały ode mnie przejścia swoich granic. Jestem mega ciekawa - ujawniła.

Agnieszka Kaczorowska spędziła trochę czasu w dżungli. Takie było jej nastawienie

Emisja pierwszego odcinka programu jest zaplanowana na 6 stycznia. Przed nią Kaczorowska udzieliła wielu wywiadów. W jednym z nich zaznaczyła, jakie trudności towarzyszyły jej na starcie przygody w tropikach. - Na początku byłam taka bardzo nieufna w stosunku do całego programu i dziewczyn też, bo też jestem od dziecka w show-biznesie, więc wiem, czego mogę się spodziewać. I nie wchodzę w relacje tak szybko, potrzebuję dużo więcej czasu, a tu się okazało, że to wszystko jakby się wydarzyło i ten dystans bardzo szybko został skrócony - przekazała dla TVN. Przeszkadzało jej ponadto bycie cały czas przed kamerami. - Bałam się tego formatu, z tego powodu, że nie masz chwili oddechu, że śpisz i tak cię kamerują i wstajesz i pierwsze słowa, które wypowiesz, już są nagrane - dodała.