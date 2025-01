Małgorzata Rozenek odwozi syna na lotnisko. Czeka ich długa rozłąka

Małgorzata Rozenek-Majdan często opowiada w mediach społecznościowych o najbliższych. Nie da się ukryć, że najważniejsi są dla niej trzej synowie. Gwiazda będzie musiała przeżyć kolejną rozłąkę z najstarszym z nich. Wraz z mężem odwożą Stanisława na lotnisko, gdyż 18-latek wraca do Francji, gdzie na co dzień studiuje. Już wiadomo, kiedy najpewniej ponownie się zobaczą.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w emocjach. Henio daje swój pierwszy koncert

Małgorzata Rozenek odwozi syna na lotnisko. Co się stało?

Niedawno Stanisław rozpoczął studia za granicą. "Jedyne, co udało mi się przewalczyć to, żeby został w Europie. Był pomysł Quebecu, to jest francuskojęzyczna część Kanady. Mówię mu: 'Synu, ja już wtedy nie wpadnę, mając weekend wolny, ani ty nie przyjedziesz, mając kilka dni wolnego, a w Europie jest to jednak dużo łatwiejsze'" - opowiedziała jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem. 18-latek zdecydował się na kształcenie się we Francji. Rozenek-Majdan nie ukrywa, że to dla niej ciężkie chwile, gdy syn opuszcza rodzinne gniazdo. Stanisław odwiedził najbliższych z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale to koniec jego wizyty. Celebrytka wraz z mężem i najmłodszym synem odwożą go na lotnisko.

"Perfekcyjna Pani Domu" nie ukrywa, że to dla niej trudny moment, by ponownie rozstać się z synem. Opowiedziała o tym na InstaStories. - Święta się kończą. Z jednej strony nawet dobrze, bo za dużo tego długiego wolnego, ale z drugiej odwozimy właśnie Staśka na lotnisko. Trochę jesteśmy z tego powodu smutni, nawet nie trochę, a bardzo - stwierdziła.

Liczymy na to, że już niedługo na wiosnę, może na Wielkanoc przyjedzie

- wyjawiła obserwatorom. - Spędziliśmy bardzo miło te dwa-trzy tygodnie. Bardzo intensywnie i bardzo rodzinnie - dodała gwiazda.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Kamery uchwyciły męża Mirosław podczas jej przemowy. Trudno się nie rozpłakać

Małgorzata Rozenek pożegna również drugiego syna

Choć Tadeusz skończy w tym roku 15 lat, również ma pewne plany. Jak się okazuje, drugi z synów Rozenek-Majdan wyjeżdża na wymianę. - Tadek od urodzenia jest zafascynowany Stanami Zjednoczonymi. Był w tym roku na Summer Camp, co bardzo przeżywałam, dużo bardziej niż Tadeusz - przekazała w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla portalu Świat Gwiazd. - Wydawało mi się, że młody chłopak, który leci sam, zostaje bez nas i jest w znacznej odległości od domu, może tęsknić albo może mu brakować domu. Ale nie – świetnie się bawił, na tyle, że zaaplikowaliśmy i wiemy, że prawdopodobnie się dostał na roczną wymianę do Stanów - wyjawiła.