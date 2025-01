Aleksandra Wiśniewska pierwszy raz wystartowała w wyborach w 2023 roku i od razu udało jej się zasiąść w sejmowych ławach. Posłanka jest córką milionera, Radosława Wiśniewskiego, do którego należy znane przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją odzieży. Posłanka Koalicji Obywatelskiej 2 stycznia wyszła za Sławosza Uznańskiego. Astronauta już niedługo zostanie drugim Polakiem, który poleciał w kosmos.

Ślub posłanki i astronauty. Para młoda podzieliła się wyjątkowymi chwilami w sieci

Aleksandra Wiśniewska jest jedną z najmłodszych posłanek, która z przytupem weszła do świata wielkiej polityki. To właśnie polityczkę z Łodzi możemy zobaczyć w zespole do spraw rozliczeń PiS. Córka milionera słynie również z działalności humanitarnej. Niewiele jednak mogliśmy się dowiedzieć o jej życiu prywatnym. Tym razem posłanka KO zrobiła wyjątek i wraz z ukochanym podzielili się wyjątkową chwilą w mediach społecznościowych. Wiśniewska wyszła za astronautę Sławosza Uznańskiego, a ślubu udzieliła parze Hanna Zdanowska - prezydentka Łodzi. "Chcielibyśmy poinformować was, że zaręczyliśmy się ostatniego lata w Teksasie i 02.01.2025 wzięliśmy ślub podczas kameralnej ceremonii w naszej rodzinnej Łodzi" - przekazali na Instagramie zakochani.

"Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo, jak i życzliwość wielu osób, która pozwoliła nam dbać o nasze uczucie w ciszy aż do dziś. Mając nadzieję na przychylność losu, chcemy razem kochać, starać się z pokorą rozumieć świat, czynić dobro, i na miarę naszych możliwości - służyć ludziom, Polsce i Europie" - dodano we wpisie. Zapowiedzieli, że po powrocie Uznańskiego z misji, mają plany na świętowanie w większym gronie. "I świętować nasze wesele w większym gronie rodziny i przyjaciół po powrocie Sławosza z misji" - czytamy.

Sławosz Uznański będzie drugim Polakiem w kosmosie

Sławosz Uznański jest uznanym naukowcem. Centrum GovTech, które działa przy premierze, przekazało, że to właśnie on będzie drugim Polakiem w historii - pierwszym był Mirosław Hermaszewski - który poleci w kosmos. Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała, że Uznański weźmie udział w misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Będzie tam specjalistą misji. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Grzegorz Wrochna, potwierdził, że Uznański poleci na orbitę najwcześniej w kwietniu tego roku.