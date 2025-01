Paulina Koziejowska skradła serce prowadzącego "Teleexpressu", o czym dowiedzieliśmy się w 2022 roku. - To było piorunujące wrażenie. Kiedy ją zobaczyłem, po prostu aż mnie zatkało. Stanąłem jak wryty i nie mogłem oderwać wzroku. To było w centrum Warszawy, na evencie. No i tak to się zaczęło - tak Orłoś wspominał poznanie dziennikarki w "Dzień dobry TVN". Dziś dziennikarski duet nie tylko razem pokazuje się na eventach i prowadzi podcast, ale i rozpoczyna przygotowania do ślubu. Co więcej wiadomo na ten temat?

Paulina Koziejowska została zaskoczona przez Macieja Orłosia. W takim miejscu pokazał pierścionek

W sylwestra dziennikarka ogłosiła, że jest zaręczona z Orłosiem. Pokazała z dumą pierścionek zaręczynowy na Instagramie i dodała wymowny opis. "Tak, tak, to się wydarzyło w tym roku. Dziękujemy 2024, żegnamy cię z łezką wzruszenia i z nadzieją i marzeniami patrzymy w stronę 2025" - mogliśmy przeczytać. Do zaręczyn doszło znacznie wcześniej, co Koziejowska potwierdziła w "Fakcie". "To było dla mnie dużo zaskoczenia i powiem krótko, zatkało mnie. To wydarzyło się w Londynie" - przekazała. Duet odwiedził to miasto w listopadzie. "Przyznam, że zastanawiałam się, czy w ogóle to ujawniać, bo nie opowiadamy z Maćkiem o naszych prywatnych sprawach. Ale pomyślałam, że skoro prowadzimy podcast "W związku" i opowiadamy o relacjach, pokazujemy naszym widzom miłość i szczęśliwe zdarzenia z niej wynikające, to może warto. Takie rzeczy budują innych. Jest tak mało pozytywnych informacji w internecie, że doszłam do wniosku, że na koniec roku warto jednak podzielić się z naszymi widzami i obserwatorami czymś fajnym i radosnym" - uzupełniła dziennikarka.

Paulina Koziejowska uwielbia Londyn. Maciej Orłoś się postarał

Prezenterka nie ukrywa, że oświadczyny miały swój klimat i były naprawdę romantyczne. "Szczegółów jednak nie zdradzę, one są tylko nasze. Powiem tylko, że Londyn jest pięknym miejscem, więc o takich zaręczynach marzyłaby każda kobieta. Zakochałam się w Londynie, byłam tam pierwszy raz, a teraz będzie to miejsce szczególnie ważne dla mojego serca" - zdradziła.