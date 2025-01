Marianna Schreiber o operacji biustu. Chce to zrobić "bezkosztowo"

Nazwisko Marianny Schreiber od dłuższego czasu nie znika z nagłówków. Zainteresowanie mediów budzi głównie jej związek z Przemysławem Czarneckim. Celebrytka nie boi się poruszać trudnych tematów, ani odpowiadać na najbardziej intymne pytania zadawane przez fanów. Ostatnio jedna z internautek poruszyła temat operacji biustu. Aktywistka zdradziła, czy planuje jej się poddać.

Marianna Schreiber planuje operację biustu. "Może przed latem się uda"

Marianna Schreiber otwarcie przyznaje, że jej obecny wygląd nie jest zasługą natury. Jakiś czas temu wymieniała na Instagramie wszystkie zabiegi medycyny estetycznej, którym się poddała. Okazuje się, że to nie wszystko i celebrytka planuje kolejne poprawki. Ostatnio jedna z fanek zapytała ją o operację biustu. Aktywistka bez ogródek przyznała, że chciałaby się poddać takowej, jednak jeszcze nie jest do końca przekonana. "Nie wiem, czy będę powiększała, ale ogólnie chciałam". Zdradziła też, że do tej pory na przeszkodzie stała jej kariera w Fame MMA. "Tak czy siak, czekam na dłuższą przerwę między walkami i coś czuję, że to będzie niebawem. Tylko wtedy na spokojnie będę mogła, a może przed latem się uda". Schreiber dodała też, że nie zamierza wydawać fortuny na usługi chirurga.

Rozmawiam z kilkoma klinikami, gdzie mogłabym to zrobić bezkosztowo, albo bardzo małym kosztem

- napisała szczerze.

Marianna Schreiber poddała się licznym zabiegom. Lista jest naprawdę długa

Kilka tygodni temu Marianna Schreiber opublikowała na Instagramie post, w którym porównała swoje zdjęcie z przeszłości z aktualnym. Różnica w wyglądzie celebrytki jest zauważalna gołym okiem. Aktywistka przyznała, że przemiana to zasługa medycyny estetycznej. Wymieniła też wszystkie zabiegi, z których skorzystała. "Nos po dwóch operacjach - naprawiona przegroda nosowa, skrócony czubek, przypiłowane kości, zlikwidowane fałdy nosowo-wargowe, dlatego twarz wydaje się być wygładzona i bardziej uwydatnione policzki - jest mniej pociągła, wypełnione zmarszczki na czole, przy oczach i na nosie. Stosowałam cztery zabiegi uelastyczniania skóry ze względu na to, że była wysuszona od solarium" - napisała Schreiber.