Lanberry zerwała z tym na dobre. "Podła używka"

Lanberry była jedną z gwiazd sylwestrowej imprezy Telewizji Polskiej. Piosenkarka wykonała swoje największe hity "Co ja robię tu?" i kawałek stworzony przy współpracy z Tribbsem "Dzięki, że jesteś". Publiczność doskonale bawiła się podczas występu wokalistki. Tuż po zejściu ze sceny Lanberry została złapana przez naszego reportera Marcina Wolniaka. Piosenkarka zdradziła, jak świętuje takie okazje jak Nowy Rok. Niektórzy mogą być zaskoczeni.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry szczerze o używkach. Ma surowe zasady

Lanberry stawia sprawę jasno. Jeśli impreza, to bez alkoholu

Gwiazda lubi od czasu do czasu poimprezować, ale stara się przy tym zawsze zachować zdrowy rozsądek. - Ja bardzo często mówię o tym, że nie piję alkoholu, bo uważam, że to podła używka, zresztą jak większość używek. Uważam, że najważniejsze jest w tym wypadku towarzystwo - zaczęła. Lanberry w wywiadzie zdradziła, że najczęściej zdarza się jej imprezować razem ze swoim zespołem. - Ja mam to szczęście, że mam wspaniałych ludzi, jeśli chodzi o mój zespół no i myślę, że będzie posiadówa do rana - mówiła. Sylwestrowy występ Lanberry spodobał się nie tylko publiczności zgromadzonej w Chorzowie, ale również widzom przed telewizorami. "Gosia jak zawsze petarda na scenie", "Przyjemnie śpiewa na żywo" - mogliśmy przeczytać pod materiałami zamieszczonymi przez Telewizję Polską na YouTubie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Lanberry zabrała głos ws. powiązania z uczestniczką "The Voice of Poland". "Tak czasami bywa"

Lanberry stanęła w obronie Roksany Węgiel. Poszło o kreacje. "Roxie ma taką wizję"

Jakiś czas temu piosenkarka została poproszona o wyrażenie opinii na temat kreacji Roksany Węgiel, które wzbudzają nieraz sporo emocji. Okazuje się, że Lanberry nie widzi w stylu młodej wokalistki niczego złego, wręcz przeciwnie, rozumie jej wizję. - Ja uważam, że każdy ma prawo ubierać się tak, jak chce na scenę. Ja zawsze stałam po tej stronie i tak od początku mojej ścieżki muzycznej postępowałam, że to jest moja wizja i Roxie ma taką właśnie wizję i bardzo dobrze się na tej scenie czuje. Zgodnie ze swoją wizją - mówiła w rozmowie z Plotkiem.