Zenon Martyniuk jest oderwany od rzeczywistości? Naprawdę to powiedział!

Polacy bez wątpienia kochają disco polo. Zenon Martyniuk jest jedną z najpopularniejszych gwiazd tego gatunku. Piosenkarz jest wręcz rozchwytywany, a jego grafik jest wypełniony po brzegi. Ostatnio wystąpił na sylwestrowym koncercie organizowanym przez Polsat. Jak się można więc domyślać, gwiazdor disco polo nie może narzekać na zarobki. Okazuje się, że wokalista planuje większą inwestycję.

Zenon Martyniuk wyjawił swoje marzenie. Jest bardzo kosztowne

Zenon Martyniuk koncertuje nie tylko w Polsce. Gwiazdor disco polo ma również fanów wśród amerykańskiej Polonii. W 2023 roku spędził w Stanach Zjednoczonych miesiąc, podczas którego zagrał kilkanaście koncertów. Okazało się jednak, że piosenkarz poleciał tam nie tylko do pracy. W międzyczasie zdążył obejrzeć również kilka nieruchomości. Własne lokum na Florydzie jest bowiem od dawna jego marzeniem.

To jest moje marzenie, żeby mieć tam swój apartamencik czy jakiś mały zgrabny domek

- powiedział w rozmowie z Show News. W dalszej części Martyniuk nieco odpłynął. Stwierdził bowiem, że mieszkanie z jednym z najbardziej słonecznych stanów leży w zasięgu finansowym niemal każdego Polaka. "Oczywiście, że stać (Polaka na kupno nieruchomości - przyp. red.). Różne są ceny, to nieprawda, że są jakieś tam ceny wygórowane. Oczywiście nowoczesne budownictwo, jeżeli chce się kupić taki apartament, gdzie można samochodem wjechać prawie do samego apartamentu, to wiadomo, że to kosztuje kilka milionów dolarów, ale taki przeciętny apartamencik - około 500 tysięcy dolarów, czyli 2 miliony. Podobne ceny chyba jak w Polsce, mieszkania w Warszawie" - przekonywał piosenkarz.

Zenon Martyniuk jest oderwany od rzeczywistości?

Według danych dostępnych na portalu Otodom.pl średnia cena mieszkania na sprzedaż w Warszawie to niemal milion złotych (933 330 zł), a średnia cena za metr kwadratowy wynosi 14 603 zł. Tymczasem średnia pensja w 2024 roku wynosiła niespełna sześć tysięcy (5 883,65 zł). Na warty 500 tysięcy dolarów apartament na Florydzie zarabiający średnią krajową Polak musiałby pracować prawie 30 lat (zakładając, że odkładałby na ten cel całą pensję).