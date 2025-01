Co roku na początku stycznia Polacy wybierają swoich ulubionych sportowców. Tym razem Gala Mistrzów Sportu odbywa się 4 stycznia. Na wydarzenie przybyli nie tylko nominowani, ale również dziennikarze i inne osoby związane ze sportem. Na czerwonym dywanie nie zabrakło oryginalnych stylizacji. Niektórzy za wszelką cenę próbowali się wyróżnić, inni z kolei postawili na niczym niewyróżniające się stylizacje. Kto wypadł najlepiej?

Gala Mistrzów Sportu. Tłum gwiazd na czerwonym dywanie

Tegoroczny finał Plebiscytu Przeglądu Sportowego tradycyjnie przyciągnął tłumy osób związanych ze światem sportu. Na tego typu wydarzeniu nie mogło zabraknąć oczywiście Michała Probierza. Selekcjoner reprezentacji Polski słynie z dopracowanych stylizacji, które zwróciły nawet uwagę zagranicznych mediów. Tym razem trener postawił jednak na bezpieczną opcję. Miał na sobie czarny garnitur, białą koszulę i ciemny krawat. W porównaniu z jego wcześniejszymi modowymi wyborami ten można uznać za nieco nudny. Na imprezie pojawił się również Radosław Majdan, który w przeciwieństwie do Probierza wyróżniał się z tłumu. Były bramkarz miał na sobie bowiem białą marynarkę oraz kamizelkę w tym samym kolorze, które ozdobione były złotymi guzikami. Na biel zdecydowała się również Paulina Chylewska, która pozowała do zdjęć w jasnej sukni z odkrytymi plecami. Wśród zaproszonych gości znalazła się także Iwona Lewandowska. Mama piłkarza wybrała na tę okazję suknię w kolorze starego złota, na którą narzuciła połyskującą satynową marynarkę z przypiętą do klapy różą. Kropkę nad "i" stanowiły usta w odcieniu żywej czerwieni. Swoją obecnością galę zaszczycili też Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Prezenterka postawiła na look w stylu dawnego Hollywood. Założyła czarną dopasowaną welurową suknię z głębokim dekoltem. Stylizację uzupełniały delikatne fale oraz czerwone usta.

Michał Probierz KAPiF

Gala Mistrzów Sportu. Partnerki Jerzego Mielewskiego i Marcina Gortata postawiły na głębokie dekolty

Znacznie bardziej niż panowie wyróżniały się panie. Szczególną uwagę zwracały kreacje partnerek Marcina Gortata i Jerzego Mielewskiego. Pierwsza z pań pojawiła się w czarnej dopasowanej sukni bez ramiączek. Wzrok przyciągały natomiast transparentne wstawki oraz głębokie rozcięcie. Koszykarz założył natomiast klasyczny ciemny garnitur, który zestawił z białą koszulą i muszką. Patrycja Mielewska postawiła na bardzo odważną stylizację, która rzucała się w oczy nie tylko dzięki błyszczącym kryształkom, ale głównie przez bardzo głęboki dekolt. Dziennikarz nie chciał natomiast odciągać uwagi od ukochanej i zdecydował się na klasyczny garnitur. Więcej zdjęć z gali znajdziecie w naszej galerii.