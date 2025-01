To nie były plotki! Grzeszczak potwierdziła związek z byłym Lipińskiej

Sylwia Grzeszczak przez wiele lat była związana z Liberem. Muzycy bardzo strzegli swojej prywatności. W 2014 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a niedługo później na świat przyszła ich córka Bogna. Po niespełna dziesięciu latach małżeństwa para poinformowała o rozstaniu. Kilka miesięcy później raper został sfotografowany przez paparazzi z nową partnerką. Od jakiegoś czasu krążyły także plotki o nowym związku piosenkarki. Artystka wreszcie zdecydowała się je potwierdzić.

Sylwia Grzeszczak potwierdziła związek. Zapozowała z ukochanym do zdjęcia

Od kilku miesięcy w mediach pojawiały się plotki na temat nowego związku Sylwii Grzeszczak. Piosenkarka przez długi czas nie zabierała głosu na ten temat. Ostatnio zdecydowała się jednak ujawnić ukochanego. Tak jak przypuszczano okazał się nim Maciej Buzała, który w przeszłości związany był z Blanką Lipińską. Wokalistka przywitała nowy rok w towarzystwie partnera i przyjaciół. W sieci pojawiło się zdjęcie z imprezy, na którym artystka pozuje w towarzystwie wybranka. Fotografię pary znajdziecie w naszej galerii.

Sylwia Grzeszczak opublikowała emocjonalny wpis. Wspomniała o ukochanym

Wspólne zdjęcie w sieci to nie wszystko. Wokalistka z okazji rozpoczynającego się roku opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis z podsumowaniem ostatnich miesięcy. Nie zapomniała oznaczyć w nim swojego wybranka. „Był to też rok wielu doświadczeń, a te złe przeplatały się wielokrotnie z tymi dobrymi. Sukces i popularność mają też swoje ciemniejsze strony. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, którzy pilnowali mojego bezpieczeństwa bardzo blisko na co dzień i na koncertach. To oni przywrócili poczucie mojego bezpieczeństwa i normalności. Nachodzenie mnie i mojej rodziny, groźby i towarzyszący temu lęk były bardzo trudne i wpływały na zdrowie (...) W tym roku zdarzyły się też wyjątkowe chwile z Maciejem Buzałą. 2025 z potężną siłą i marzeniami! Nadchodzę!" - napisała na Instagramie artystka, zamieszczając przy nazwisku partnera emotkę zakochanej pary. ZOBACZ TEŻ: Liber zaskoczył fanów. Nagle dodał zdjęcie Grzeszczak. Zobaczcie, co napisał