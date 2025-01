Danuta Hojarska była przez jakiś czas posłanką Samoobrony. W mediach określano ją mianem "aniołka Andrzeja Leppera". Nazywano tak działaczki, które często widywano w otoczeniu lidera. Hojarska bardzo przeżyła śmierć polityka. "Był dobrym człowiekiem. Dzisiaj właśnie przydałby się w Polsce taki patriota, kochający Polskę. Był normalnym, zwykłym człowiekiem, on wiedział, czego potrzebują ludzie, i głośno o tym mówił. Andrzej mówił do ludzi prostym językiem. Walczył o ich prawa. Dzisiaj nikogo takiego nie ma u nas w kraju" - wyznała "Faktowi". Swego czasu Hojarska chętnie udzielała wywiadów i występowała przed kamerami. Dlaczego więc zniknęła z mediów i usunęła się w cień?

Danuta Hojarska wybrała spokojniejsze życie. Występ u Majewskiego wiele zmienił

W programie rozrywkowym "Szymon Majewski Show", mogliśmy zobaczyć postać Hojarskiej, którą zagrała Aldona Jankowska. Część widzów była bardzo rozbawiona kreacją aktorki. Niestety tego samego entuzjazmu nie podzielała Hojarska. "To nie było zabawne, to było żenujące i puste. (...) Oszpecił mnie i zrobił ze mnie głupią babę" - wspominała działaczka w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Po występie u Majewskiego Hojarska obrała nieco inny kierunek. Nie przyciągała już tak dużej uwagi mediów. Przeszła do Partii Regionów, gdzie została wiceprezeską. W 2017 roku współtworzyła Partię Chłopską. Lokalne działania przyniosły jej największe spełnienie i dlatego dołączyła później do struktur ZZR "Samoobrona". Najnowsze zdjęcia Hojarskiej znajdziesz w naszej galerii. Była posłanka pozostała przy dawnej fryzurze, choć teraz nosi się z zupełnie innym kolorem włosów.

Danuta Hojarska szczerze o polskiej polityce i odejściu Leppera

Polityczka udzieliła wywiadu w 2021 roku dla "Dziennika Bałtyckiego", w którym skomentowała ówczesną sytuację w kraju. Hojarska zdradziła również, co sądzi o śmierci Andrzeja Leppera. "Polityka w obecnym kształcie i wydaniu jest przerażająca. Posłowie są napastliwi i wulgarni. Więcej krzyków, mało troski prawdziwej o ojczyznę. Za czasów Samoobrony w Sejmie nikt tak nie używał wulgaryzmów. Nie zgadzaliśmy się ze sobą, jak to partie z różnym programem, ale próbowaliśmy się porozumieć w tych najbardziej istotnych sprawach. W samobójstwo Andrzeja nie wierzę. Nie zgadzają się tu pewne fakty. Może kiedyś ta sprawa się wyjaśni" - przekazała.