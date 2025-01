Sylwia Peretti zyskała rozpoznawalność w mediach dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Celebrytka w 2023 roku przeżyła ogromną tragedię. Jej syn spowodował wypadek samochodowy przy moście Dębnickim w Krakowie i zginął na miejscu wraz ze swoimi trzema kolegami. W listopadzie do sieci trafiły nowe informacje w sprawie wypadku dotyczące kluczowego świadka z Wielkiej Brytanii. Wcześniej śledztwo wykazało, że przyczyną tego zdarzenia była nadmierna prędkość i nietrzeźwość kierującego pojazdem. Peretti wielokrotnie wspominała swojego syna w mediach społecznościowych i opłakiwała stratę. Celebrytka właśnie poinformowała, że straciła kolejną bliską osobę. Przy okazji wspomniała o swoim synu.

Sylwia Peretti straciła kolejną bliską osobę. Wspomniała o swoim synu

Sylwia Peretti niedawno ponownie straciła bliską osobę, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. W poruszającym wpisie opublikowanym na Instagramie wspomniała kobietę, która zmarła. Przy okazji celebrytka wspomniała także o swoim tragicznie zmarłym synu. Chociaż Peretti przeżywała żałobę w odosobnieniu, to po jakimś czasie chętnie dzieliła się wspomnieniami o swoim synu.

Znając Patryka, zna już połowę nieba. Jestem przekonana Mario, że od dziś razem śmigacie po krainie wiecznego szczęścia... Do zobaczenia

- czytamy we wpisie.

Sylwia Peretti w święta postanowiła kultywować tradycję zapoczątkowaną z synem

W święta Sylwia Peretti po raz kolejny zaangażowała się w szlachetną inicjatywę, którą stworzyła ze swoim synem. Chodzi o paczkę Peretti, w ramach której celebrytka pomaga dzieciom i seniorom i organizuje dla nich prezenty w święta. Uczestniczka show "Królowe życia" za organizację wydarzenia zabrała się już w listopadzie. Z tej okazji opublikowała w sieci wzruszające zdjęcia z synem i pokazała, jak razem organizowali przedsięwzięcie. "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia... Boże, jacy tu byliśmy szczęśliwi (...) Dziękuję wam za każdy gest w moją stronę, za każdy prezent dla dzieciaków i seniorów. Oczywiście będę relacjonować jak zawsze przebieg paczki. Jesteście najlepszymi elfami na świecie. Jestem pewna, że Mikołaj z dumą na was patrzy, mówiąc - moi ludzie" - dodała w opisie. Zobacz więcej: Emocjonalny wpis Sylwii Peretti. Nawiązała do chwil z synem