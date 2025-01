Doda spełniła życzenie fanów. Zamiast choinki rozebrała sama siebie

Doda ostatnio nie narzeka na brak zajęć. Wokalistka była jedną z gwiazd "Sylwestrowej Mocy Przebojów" i po raz kolejny porwała publiczność do wspólnej zabawy. Jeden z tabloidów zasugerował nawet, że artystka ma wygórowane wymagania i zażyczyła sobie, aby jej garderoba była umieszczona z dala od garderoby Roksany Węgiel. Doda szybko zdementowała te plotki i podkreśliła, że ma z wokalistką bardzo dobry kontakt. Wraz z rozpoczęciem nowego roku Doda postanowiła zaangażować swoich fanów w aktywność w sieci i zorganizowała dla nich dość nietypową ankietę.

Doda zorganizowała ankietę dla fanów. Wokalistka rozebrała się pod choinką

Święta już za nami i dla wielu to czas na noworoczne porządki i pożegnanie się z choinką. Doda również postanowiła zabrać się za rozbieranie drzewka, ale zanim do tego przystąpiła, postanowiła zorganizować ankietę dla swoich fanów. Opcje wyboru były dwie: albo rozebrać choinkę, albo siebie pod choinkę. Z pewnością domyślacie się, za którą z opcji zagłosowała większość fanów wokalistki. Doda nie czekała ani chwili i natychmiast opublikowała serię zdjęć, na których w czerwonej bieliźnie pozuje pod choinką w kształcie księżyca, która nawiązuje do buteleczki perfum niedawno wypuszczonych na rynek przez Dodę. Wokalistka podkreśliła, że robiąc zdjęcie, zrezygnowała z filtrów. "Jeżeli myślicie, że to się skończy tylko na rozebraniu choinki… to chyba mnie jeszcze nie znacie. Mam nadzieję, że doceniacie fakt, że odczekałam całe święta, jak prawie święta. Oraz że pierwszy raz nie użyłam face upa" - zaczęła.

Jak to mawiał Einstein, 'Logika zaprowadzi cię od punktu A do punktu B. Wyobraźnia może zaprowadzić cię wszędzie'. np. w pończochach pod choinkę z księżyca. Sezon grzewczy oficjalnie uważam za otwarty

- podsumowała Doda. Zdjęcie, o którym mowa znajdziecie w galerii na górze strony .

Jak wyglądają dziś relacje Dody i Edyty Górniak? "Wysłałam jej filmik z rodzicami"

Doda pod koniec 2024 roku miała okazję zażegnać wieloletni konflikt z Edytą Górniak. Panie wpadły sobie w ramiona podczas finału "Tańca z gwiazdami". - Doda pogratulowała mi występu, powiedziała, że [było] bardzo ładnie. Wymieniłyśmy kilka słów, bardzo króciutko, bo ja bardzo mało ją słyszałam, ponieważ ilość fleszy, które się pojawiły, sprawiły, że ten intymny moment dla nas nie był taki osobisty - wyjawiła wzruszona Edyta Górniak w programie "halo tu polsat". Jak się okazuje, wokalistki utrzymują ze sobą stały kontakt. Ostatnio miały okazję wymienić się życzeniami. "Składałyśmy je sobie na święta. Wysłałam też jej filmik z rodzicami, bo dostali płytę od niej" - wyznała Doda w rozmowie ze Światem Gwiazd. Więcej przeczytasz tutaj: Co z rozejmem Dody i Górniak? Gwiazda nie gryzła się w język