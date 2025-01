3 stycznia odbyła się premiera sztuki "Karnawał warszawski" w Teatrze Komedia, w której występują między innymi: Helena Englert, Julia Kamińska oraz Kacper Kuszewski. Na premierze pojawiło się sporo znanych gwiazd ze świata polskiego show-biznesu. Niektóre osoby zapozowały na ściance. Kto wyglądał najlepiej? Oceńcie sami, zaglądając do naszej galerii, gdzie znajdziecie zdjęcia z wydarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Edward Miszczak opowiada o ramówce i Polsacie. "Chcemy..."

Edward Miszczak z Anną Cieślak na premierze. Zadali szyku?

Na premierze nie zabrakło Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak. Chociaż zakochani rzadko opowiadają o swojej relacji w mediach, to od czasu do czasu pokazują się wspólnie na większych wydarzeniach. Jak wyglądali na premierze "Karnawału warszawskiego" w Teatrze Komedia? Edward Miszczak postawił na dość nietypowe połączenie. Dyrektor programowy Polsatu ubrał się w kurtkę i zarzucił na nią marynarkę. Do całości dobrał niebieską koszulę oraz brązowe buty. Nie jesteśmy pewni, czy takie połączenie to modowy strzał w dziesiątkę. Ukochana Miszczaka również postawiła na oryginalną stylizację. Zaprezentowała się w brokatowych spodniach w niebieskim kolorze oraz czarnej koszuli. Z pewnością nikt nie przeszedł obok nich obojętnie.

ZOBACZ TEŻ: Wzorzysta sukienka Danuty Martyniuk wpadła w oko styliście. Za to zganił ją za buty [PLOTEK EXCLUSIVE]

galOtwórz galerię

Katarzyna Żak błyszczała na ściance. A to wszystko przez spódnicę!

Katarzyna Żak także postanowiła przybyć na premierę sztuki w warszawskim teatrze. Prezentowała się naprawdę stylowo. Zestawiła czarną marynarkę o kroju oversize ze złotą, brokatową spódnicą. Do całości dobrała małą torebkę oraz botki na obcasie. Uwagę przykuła nie tylko stylizacja Katarzyny Żak, ale także uśmiech, który nie schodził jej z twarzy. Z pewnością wprowadzała pozytywną atmosferę na tym wydarzeniu. Dobrym humorem emanowała także Teresa Lipowska, która na premierze pojawiła się w eleganckim płaszczu aż do ziemi, koszuli oraz czarnych spodniach. Planujecie wybrać się na sztukę "Karnawał warszawski"? Dajcie znać w sondzie na dole strony.