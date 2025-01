Marianna Schreiber nie ustaje w zabieganiu o medialną uwagę. Kontrowersyjna aktywistka wzbudza obecnie niemałe zainteresowanie dzięki nowemu związkowi. Celebrytka spotyka się z Przemysławem Czarneckim, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Para postanowiła udać się do skrajnie prawicowej stacji wPolsce24, gdzie udzielili wywiadu. Tego się dowiedzieliśmy.

Zobacz wideo Schreiber tłumaczy aferę gaśnicową. "Nie jestem dumna..."

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki w prawicowej telewizji. Tego się od nich dowiedzieliśmy

Najpierw Marianna Schreiber ogłosiła, że spotyka się z politykiem, potem usunęła wspólne zdjęcie z sieci, a następnie spędziła z nim święta. Teraz udała się z Czarneckim do telewizji. Co para powiedziała na antenie wPolsce24? Po opowieści o początkach związku i wspólnych zakupach oraz odczuciach, co do dotychczasowych życiowych perypetii, skupili się na polityce. Nie ukrywali, po której stronie barykady stoją. Należy pamiętać, że partner celebrytki niegdyś był posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Oboje mówili o konserwatywnych wartościach, ale Marianna w pewnym momencie nie kryła zażenowania partią. Od razu dało się wyczuć, że nawiązuje do (jeszcze) męża. - Ja od kiedy pamiętam, czyli od kiedy mam prawa wyborcze, to zawsze głosowałam na Prawo i Sprawiedliwość - przyznała.

- To, co mi się nie podoba w PiS-ie, i o to mam żal, to to, że nie rozliczył ostatnich wyborów, to jest raz. Patrząc na postać mojego męża, uważam, że nie może być tak, że dana partia reprezentuje dane wartości katolickie, rodzina itd. A ktoś jest po jednym małżeństwie, zostawia dziecko, drugim małżeństwie, zostawia dziecko. Nie rozwiódł się, ma kochankę. Nie ma żadnych konsekwencji ze strony partii. I nagradza się takie osoby jakimiś funkcjami. Dla mnie jest to nie do pomyślenia, to mnie odsunęło od PiS-u - wyjawiła. Partię zaczął bronić oczywiście Czarnecki, który podkreślał, że to subiektywne podejście jego ukochanej, które wynika z przeżyć. Można było wyczuć pewne napięcie pomiędzy zakochanymi. Nagle były poseł zacytował Kaczyńskiego: "Nie jesteśmy świętymi, nie jesteśmy aniołami. Każdej osobie zdarzają się różnego rodzaju przypadki" - mówił z dumą.

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki o ujawnieniu związku

Informacja o związku Schreiber i Czarneckiego była sporą, medialną bombą. Wielu zainteresowało się tą relacją. - Nie byliśmy za tym, żeby upubliczniać nasz związek, ale niezależnie od nas zostaliśmy nagrani podczas zakupów. Stwierdziliśmy, że ogłosimy co nas łączy po swojemu. Nie chcę okłamywać moich fanów, dlatego to pokazałam - wyznała. I choć na początku pojawiało się w ich stronę dużo hejtu, teraz celebrytka wyjawiła, że dużo osób życzy im szczęścia. - Dużo ludzi życzy mi szczęścia i pisze, że cieszy się, że w moim życiu w końcu wychodzi słońce - opowiadała na antenie wPolsce24.