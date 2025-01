Anna Korcz aktualnie wesoło spędza czas w stolicy Francji. Aktorka znana z serialu "Na Wspólnej" chętnie dodaje na konta w mediach społecznościowych nagrania, na których opowiada o swoich przygodach, które spotkały ją m.in. w paryskich lokalach gastronomicznych. Jedna z takich historii szczególnie zaskoczyła internautów.

Anna Korcz w zaskakujący sposób relacjonuje swój pobyt w Paryżu. Jej wyznanie szokuje

Anna Korcz początek roku zdecydowała się spędzić u boku męża, delektując się lokalnymi specjałami w stolicy Francji. Gwiazda wraz z ukochanym odwiedziła kilka lokali gastronomicznych. Na jednym z nagrań dodanych na InstaStories aktorki możemy usłyszeć, jak Anna Korcz porównuje się do osób pochodzenia romskiego i przy okazji powiela krzywdzące wspomnianą społeczność stereotypy. - My, jak takie Rumuny, co chwilę kibla szukamy, a żeby skorzystać z kibla, musimy coś kupić, więc weszliśmy do kafejki. (...) Trzymam stolik, chociaż powiedziałam panu, że zamawiamy na wynos. Czapkę zdjęłam, wyglądam jak potwór. Miły, młody, czarnoskóry mężczyzna przyniósł nam szklaneczki do Chinotto, a my, jak te dziady z Rumunii, od razu z butelki - wyznała bez ogródek aktorka. Wypowiedź gwiazdy zacytowało wiele serwisów internetowych, a wśród komentarzy nie brakuje licznych głosów oburzenia.

Anna Korcz od lat zmaga się ze złym samopoczuciem. Co dolega aktorce?

Anna Korcz jakiś czas temu zdecydowała się na udzielenie niezwykle szczerego wywiadu, w którym otworzyła się na temat swojego stanu zdrowia. Gwiazda na łamach gazety "Dobry Tydzień" opowiedziała o nerwicy, z którą od lat się zmaga. Jak się okazuje, aktorka serialu "Na Wspólnej" nie ma już nadziei na pełne zażeganie męczącej ją choroby. - Myślę, że całkowite wyleczenie mojej nerwicy nie jest możliwe, zwłaszcza w tak trudnych czasach, w jakich żyjemy. Zapanowanie nad objawami bywa naprawdę trudne, ale radzę sobie. Gdybym sobie nie radziła, nie mogłabym pracować, wychowywać dzieci, zajmować się wnukami - wyznała zaskakująco Anna Korcz.