Tatiana Okupnik z hukiem powróciła do show-biznesu. Piosenkarka dopiero co pojawiła się na "Sylwestrze z Dwójką" w Chorzowie, a już niedługo będzie można zobaczyć ją w muzycznym show "The Voice Senior". Artystka wypuściła też niedawno świąteczny singiel "Wszystkiego najlepszego", który porusza kilka bardzo istotnych społecznych kwestii i zdecydowanie różni się od innych świątecznych piosenek. Skąd pomysł na taką, a nie inną formę?

Tatiana Okupnik nie boi się podejmować tematów tabu. "Chciałam zwrócić na to uwagę"

Piosenkarka ma świadomość, że jej świąteczny utwór nie jest optymistyczny. - Co tu dużo mówić. Po tej mojej przerwie ja wiem, że mogę o czymś opowiedzieć w utworach, które nie zawsze kojarzą się z jakąś ciężkością, bo muzycznie on jest lekki, natomiast w tej warstwie tekstowej zależało mi na tym, aby pokazać tę stronę świąt, o której nie mówimy, a która istnieje w wielu rodzinach - zaczęła. Piosenkarka zauważa, że nie wszystkie domy podczas świąt przepełnione są ciepłem i radością. - Wiemy, że ciągle pije się za dużo alkoholu, ciągle są rodziny, gdzie przemoc jest na porządku dziennym, ciągle są dzieciaki, które w te święta po prostu nie dostaną prezentu, bo jest ciężko, biednie, jest jakieś uzależnienie, jakaś choroba. To są niewygodne tematy, które są dookoła nas. Chciałam zwrócić na to uwagę - powiedziała nam.

Tatiana Okupnik o przygodzie z "The Voice Senior". Momentami było trudno

Okupnik bardzo emocjonalnie podeszła do roli trenerki w programie TVP. - Były momenty, które były trudne, a te trudne momenty to np. żegnanie się z uczestnikami, którzy byli w mojej drużynie (...) Ludzie przychodzą spełnić swoje marzenia, które odkładali na półkę. Czuję, że oni dostają od nas taki stempel. Dajemy im takie poczucie, że "chyba jednak mam talent, może jeszcze będę tę pasję rozwijał, w końcu zaczynam myśleć o sobie" - tłumaczyła. Piosenkarka zapewniła, że w nowej edycji na widzów czeka mnóstwo wzruszających i zabawnych momentów. Emisja pierwszego odcinka już 4 stycznia na TVP2 o godzinie 20.