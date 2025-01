Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nadal rozgrzewa opinię publiczną. Okazuje się, że relacją prowadzących "halo tu Polsat" zainteresowała się nawet wróżka. Niestety, wywróżyła pomiędzy dwojgiem rychły kryzys.

Maciej Kurzajewski znajdzie nowy obiekt westchnień? Wróżka nie ma żadnych wątpliwości

Od momentu, kiedy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że tworzą parę (październik 2022), zarówno media jak i fani zakochanych bacznie obserwują każdy ich krok, ciekawi, co przyniesie dla nich przyszłość. Teraz losami najgorętszej pary show-biznesu zainteresowała się wróżka. Portal ShowNews skontaktował się z wróżką Riną, która w kartach zobaczyła przyszłość słynnych "Kurzopków". Nie ma dla nich jednak dobrych wieści. Maciej Kurzajewski ulokuje uczucia w innej osobie? - Obecna aura otaczająca parę jest całkiem pomyślna. Widać stabilizację, równowagę emocjonalną, odpowiednio zachowany balans uczuciowy - zaczęła. W niedalekiej przyszłości ma jednak dojść do niepokojącej zmiany. W relację może wkraść się osoba trzecia. Nie widać tu fizycznego romansu, bardziej fascynację ze strony mężczyzny, która jednak wygląda na utajoną, nigdy niezrealizowaną. Cała sytuacja może się mocno odbić na jego poczuciu własnej wartości, znacząco je obniżyć, co w przyszłości prawdopodobnie będzie miało spory wpływ na relację - powiedziała Rina w rozmowie z "ShowNews". Tarocistka wyznała, że związek Cichopek i Kurzajewskiego czeka zatem duży kryzys.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają problemy finansowe? To pokazały karty

Wróżka Rina w rozmowie z portalem ShowNews powiedziała, że związek Cichopek i Kurzajewskiego został pochłonięty przez ich problemy finansowe i to one mogą być także źródłem kryzysu. - Karty wskazują, że aktualnie istotną sferą życiową dla Kasi i Macieja są finanse, niewykluczone, że para korzysta z materialnej pomocy od jakiejś osoby lub instytucji. Niestety właśnie sprawy finansowe, czy raczej związane z nimi duże oczekiwania kobiety, mogą ich poróżnić - mówiła tarocistka. W efekcie, Kurzajewski może mieć wątpliwości co do tego, czy zaspokoi oczekiwania partnerki. - U Kasi pokazuje się nieustępliwość, ambitne dążenie do celu, brak akceptacji dla porażek i wysoko postawiony standard. Karty nie pokazują, że plany aktorki faktycznie są zbyt górnolotne, ale Maciej może tak to odebrać. Widać u niego pewne wątpliwości, kwestionowanie swojej wartości jako partnera. Może on odnosić wrażenie, że i tak nie będzie w stanie spełnić oczekiwań ukochanej - podsumowała wróżka Rina.