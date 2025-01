Co z rozejmem Dody i Górniak? Gwiazda nie gryzła się w język

Jednym z najbardziej zaskakujących wydarzeń 2024 roku było pogodzenie się Dody i Edyty Górniak. Wokalistki wpadły sobie w ramiona podczas finału "Tańca z gwiazdami" i po latach zażegnały konflikt. - Doda pogratulowała mi występu, powiedziała, że [było] bardzo ładnie. Wymieniłyśmy kilka słów, bardzo króciutko, bo ja bardzo mało ją słyszałam, ponieważ ilość fleszy, które się pojawiły, sprawiły, że ten intymny moment dla nas nie był taki osobisty - wyjawiła wzruszona Edyta Górniak w programie "halo tu polsat". Panie niedługo po finale wspomnianego show Polsatu miały także okazję spędzić razem wieczór podczas wspólnej kolacji. W najnowszym wywiadzie Doda wyjawiła, czy złożyła sobie z Edyta Górniak noworoczne życzenia.

Zobacz wideo Doda opowiedziała o trudnej sytuacji rodziców. Jej mama walczyła w sądzie

Doda o kontakcie z Edytą Górniak. "Wysłałam jej filmik z rodzicami"

Doda i Edyta Górniak miały ostatnio okazję nadrobić stracone lata podczas wspólnej kolacji. Wokalistki, które przez ostatnie lata były skonfliktowane i unikały się jak ognia, spędziły ponad trzy godziny razem na wspólnej rozmowie. Jak podkreśliła Doda, równie dobrze mogłyby na rozmowie spędzić całą noc. Artystka opublikowała także w sieci zdjęcie z Edytą Górniak spod choinki. "Możecie już drukować do ramek na święta" - napisała w poście opublikowanym pod koniec listopada. Doda w sylwestra była gwiazdą imprezy Polsatu i jak zawsze zachwyciła na scenie. W dniu imprezy podczas rozmowy z reporterem Świata Gwiazd wyjawiła, czy miała okazję złożyć sobie z Edytą Górniak noworoczne życzenia. Jak się okazuje, panie stale utrzymują ze sobą kontakt.

Nie noworocznych nie, ale składałyśmy sobie na święta. Wysłałam też jej filmik z rodzicami, bo dostali płytę od niej

- podkreśliła wokalistka.

Doda dementuje plotki na temat jej relacji z Roxie Węgiel. "Jest to kłamstwo"

Po "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu z udziałem Dody jeden z tabloidów poinformował o wygórowanych wymaganiach artystki. Doda miała sobie m.in. zażyczyć, aby jej garderoba nie znajdowała się w pobliżu garderoby Roxie Węgiel. Celebrytka zazwyczaj nie komentuje plotek, ale tym razem postanowiła zabrać głos. Podkreśliła, że te doniesienia to bzdury, a ona ma z młodszą wokalistką doskonały kontakt. - Ponieważ mam dobre kontakty z koleżankami zwłaszcza z Roksaną... już oczywiście też prywatnie jej to powiedziałam, ale nie chciałabym, żeby roznosiła się wśród fanów jakaś dezinformacja żenująca i żałosna. Chciałam powiedzieć, że po prostu jest to kłamstwo. Beznadziejne i naprawdę wstyd, że ktoś coś takie rzeczy wymyśla - podsumowała na InstaStories wokalistka. Więcej przeczytasz tutaj: Doda grzmi po doniesieniach o niechęci do Roksany Węgiel. Jaśniej się nie da