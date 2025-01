Fatalne wieści dla "Pytania na śniadanie". Konkurencja w euforii

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, program "Dzień Dobry TVN" wciąż dominuje w porannych pasmach telewizyjnych. Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu program śniadaniowy TVN również był liderem pod względem oglądalności. Tym razem jednak chodzi o rekordową liczbę widzów.

"Dzień Dobry TVN" ponownie zdeklasowało konkurencję. "Pytanie na śniadanie" z drastycznym spadkiem

Najnowsze dane Nielsen Audience Measurement są bezlitosne dla konkurencji. "Dzień Dobry TVN" w grudniu mogło się poszczycić wynikiem 376 tysięcy widzów. Tym samym stacja potwierdza swoją silną pozycję w kategorii programów śniadaniowych. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 22 tys. widzów, zaś w porównaniu do grudnia 2023 roku jedynie nieznaczny wzrost o 480 osób. Z kolei konkurencyjny program "Pytanie na śniadanie" odnotował znaczny spadek oglądalności, tracąc aż 152 tys. widzów względem grudnia 2023 roku. Program emitowany przez TVP2 przyciągnął zatem średnio 282 tys. osób. Śniadaniówka Polsatu ma już debiut dawno za sobą (sierpień 2024), a więc warto sprawdzić, jak nowa oferta stacji wypadła na tle konkurencji. "halo tu polsat" oglądało średnio około 199 tysięcy osób, co stanowi wzrost o 5 tysięcy widzów w porównaniu do listopada. Przekłada się to na 3,66 proc. udziału wśród wszystkich widzów. A wy, którą śniadaniówkę oglądacie najchętniej? Odpowiedzcie w sondzie poniżej.

"Pytanie na śniadanie" w centrum zmian. Nowe pary prowadzących już za chwilę przywitają widzów

W programie "Pytanie na śniadanie" wciąż trwają zmiany. Wiadomo już, że w styczniu zespół prowadzących przejdzie kolejne modyfikacje. Beata Tadla dołączy do Roberta El Gendiego jako nowa gospodyni programu. Z kolei Katarzynie Pakosińskiej towarzyszyć będzie Tomasz Tylicki. Przypomnijmy, że w grudniu 2024 roku do ekipy dołączyła Krystyna Sokołowska, a Łukasz Nowicki powrócił do programu, tworząc parę z Joanną Górską. Z programem żegnają się natomiast Klaudia Carlos i Piotr Wojdyło. Nowe pary prowadzących pojawią się na antenie już niebawem. Duet Pakosińska-Tylicki już 4 stycznia, natomiast Tadla i El Gendy 6 stycznia.