Nowa gwiazda na horyzoncie? Syn Roberta Gonery gra w hitowym serialu

Robert Gonera przez cztery lata był w związku małżeńskim z Jolantą Fraszyńską. Para doczekała się córki Nastazji. Ich relacja nie przetrwała próby czasu. W 2003 roku Gonera stanął na ślubnym kobiercu z Karoliną Wolską. Owocem ich małżeństwa są synowie - 20-letni Teodor oraz 16-letni Leonard. Starszy z nich chce iść w ślady sławnego taty.

Tak wygląda syn Roberta Gonery. Chce pójść w ślady ojca

Teodor Gonera obecnie studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Co więcej, 20-latek ma za sobą już debiut aktorski. Jakiś czas temu dołączył do obsady programu "Lombard. Życie pod zastaw". Mężczyzna wciela się w postać Nano. "Teodor Gonera poszedł w ślady swojego ojca i dzisiaj możecie go zobaczyć na ekranie! Nie przegapcie tej okazji i sprawdźcie, jak młody Gonera radzi sobie w akcji!" - ogłoszono w październiku 2024 roku w mediach społecznościowych. Wiadomo, że przygoda Teodora z paradokumentem nadal trwa. Co więcej, 20-latek wraz z bratem niedawno towarzyszył tacie w śniadaniówce "Dzień dobry TVN". Wygląda na to, że mężczyzna coraz prężniej działa w branży rozrywkowej. Widzieliście go w "Lombardzie"?

Córka Roberta Gonery też działa w branży artystycznej

Mało kto wie, że córka aktorskiej pary również wybrała branżę artystyczną. Pociecha Roberta Gonery i Jolanty Fraszyńskiej obecnie ma 34 lata. Nastazja interesowała się aktorstwem od dawna. Kształciła się na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w PWSFTViT w Łodzi. Dzięki ciężkiej pracy Gonera osiągnęła sporo sukcesów. Oprócz występowania w produkcjach skupiła się również na reżyserii. Jednym z jej sukcesów był film "Pierwsze lato końca świata", który zdobył zagraniczne uznanie na International Izmir Short Film Festiwalu i Srebrnego Lajkonika na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Nastazja stroni jednak od ścianek i ma prywatne konta w mediach społecznościowych.