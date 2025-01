Rok 2024 był dla Macieja Jachowskiego najtrudniejszym rokiem w życiu. Aktor miał bardzo ambitne plany, które pokrzyżowała choroba. Jachowski usłyszał diagnozę - nowotwór gardła. "Jeszcze 08.07. świętowałem swoje urodziny, a dzień później byłem już na stole operacyjnym, rozpoczynając walkę" - pisał niedawno. Teraz aktor ponownie zabrał głos. W rozmowie z Plejadą zdradził, dlaczego zdecydował się otworzyć przed swoimi fanami.

Maciej Jachowski opowiedział o zmaganiach z chorobą. "To była walka na wielu frontach"

Aktor przyznał, że był zaskoczony ogromnym wsparciem, które otrzymał od fanów i znajomych z branży. Ciepłe słowa dodały mu mnóstwa otuchy w codziennych zmaganiach. - Przez ostatnie miesiące wycofałem się z życia zawodowego, publicznego i towarzyskiego, aby skupić się na walce z chorobą. Teraz kiedy mam za sobą pewien etap leczenia, poczułem potrzebę podzielenia się tym doświadczeniem z moimi fanami oraz kolegami z branży. (...) Nie chcę udawać, że to się nie wydarzyło – piętno choroby nowotworowej zostanie ze mną na zawsze. Uważam jednak, że szczerość wobec innych jest niezwykle ważna. (...) - mówił. Aktor podkreślił, że chciał, by wszyscy wiedzieli, iż nieobecność zawodowa nie wynikała z "wybrzydzania", lecz z poważnych problemów, które uniemożliwiały mu pracę. - To była walka na wielu frontach, a teraz staram się krok po kroku wracać do sił i życia, które kocham - tłumaczył.

Maciej Jachowski jest wdzięczny swoim fanom. Otrzymuje nie tylko słowa wsparcia

Maciej Jachowski zdradził, że sporo osób pisze do niego wiadomości prywatne, w których dzielą się własnymi doświadczeniami związanymi z nowotworami. - Opowiadają, jak pokonali raka i od lat cieszą się zdrowiem, ale też piszą o trudach samotnej walki z chorobą. Są osoby, które od miesięcy szukają diagnozy, zmagają się z objawami i poczuciem bezradności. Te historie są niezwykle wzruszające i bardzo mi bliskie. Doskonale rozumiem, jakie emocje towarzyszą takiej walce. Jestem ogromnie wdzięczny, że ludzie ufają mi na tyle, by się nimi ze mną dzielić - mówił poruszony.