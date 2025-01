Już na początku nowego roku Maciej Pela odwiedził "Pytanie na śniadanie". W wywiadzie poruszył wiele ważnych tematów. Nie zabrakło kwestii głośnego rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Padły mocne słowa, który rzucają nowe światło na temat relacji byłej pary. - Udało mi się wyjść ze 'sztywnego garnituru', pozorów i z tego co wypada, a co nie (...). Jest to powrót do siebie, do mojego naturalnego charakteru - wyznał Pela. Niedługo później na profilu Kaczorowskiej pojawiły się wymowne słowa.

Zobacz wideo Kaczorowska o świętach bez Peli. Poruszyła temat córek

Agnieszka Kaczorowska wrzuciła wymowne zdjęcie. Nawiązała do wywiadu Macieja Peli?

Maciej Pela w wywiadzie w programie "Pytanie na śniadanie" przyznał, że obecnie towarzyszą mu różne emocje. W radzeniu sobie z rozstaniem pomaga mu terapia. Tancerz może liczyć również na wsparcie bliskich. Niektóre słowa wypowiedziane przez Pelę mogły bezpośrednio wpłynąć na Kaczorowską. Niedługo później na profilu tancerki pojawiły się wymowne słowa. "Tylko martwe ryby płyną z prądem" - czytamy cytat na InstaStories. Kaczorowska dodała hasztag, który wskazywał, że te kilka słów ma dla niej duże znaczenie. Udostępniła również odpowiedź jednego z fanów. Obserwator tancerki zacytował Zbigniewa Herberta. "Płynie się zawsze do źródła, pod prąd. Z prądem płyną śmieci" - napisano. Agnieszka Kaczorowska podkreśliła, że zgadza się z tymi słowami. Myślicie, że to przytyk w stronę Peli?

Maciej Pela zagościł w "Pytaniu na śniadanie". Padły mocne słowa

W rozmowie z prowadzącymi "Pytania na śniadanie" Maciej Pela opowiedział, jak wyglądały jego pierwsze święta bez żony. Wyznał również, jak zareagowały dzieci byłej pary. Starsza córka dużo rozumie. - Było to o tyle trudne, że święta wyglądały tak po raz pierwszy. Emilka (córka Kaczorowskiej i Peli - przyp.red) mając pięć lat, bardzo dużo rozumie, dużo widzi i zadaje celne pytania i takie też pojawiły się w święta. Obojętnie jak bardzo rodzice zadbaliby o to, aby dzieci przeszły rozstanie rodziców łagodnie (...), to dla nich nie jest to normalna sytuacja - opowiadał. Pela podkreślił, że często przeprowadza z córkami poważne rozmowy. ZOBACZ TEŻ: Maciej Pela odbył z córką bardzo trudną rozmowę. Jej treść ściska za serce