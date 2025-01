W tym roku do sylwestrowych imprez dołączyła TV Republika. Koncert zaczął się o 19.45 i był transmitowany zarówno online, jak i na antenie stacji. Już kilka minut po rozpoczęciu transmisji widzowie dali upust emocjom. "Kryzys, brakuje pieniędzy na wszystko, a tu bal", "Może i bez reklam, ale za to sama biesiada" - mogliśmy przeczytać. Teraz oberwało się prezydentowi miasta Jakubowi Banaszkowi, który mimo wielkiego zadłużenia zdecydował się na organizacje wydarzenia. Co ma do powiedzenia na ten temat?

Prezydent Chełma pod ostrzałem. Mówi, że nie należy do żadnej partii

W polityka uderzył profil o nazwie Ruch Ośmiu Gwiazd. "Zadłużone na ponad 138 milionów złotych miasto wydało na tę imprezę 615 tysięcy złotych. Prezydentem Chełma jest Jakub Banaszek, nazywany też 'złotym dzieckiem PiS'. To się samo komentuje" - mogliśmy przeczytać. Post dotarł do Banaszka, który w kontrze postanowił opublikować kilka słów od siebie. Prezydent stwierdził, że przez sześć lat spłacił prawie 50 mln zł zadłużenia, za które według niego odpowiadają poprzednie władze miasta z SLD i PO. "Nie zadłużyłem miasta na przysłowiową złotówkę. Samo się też komentuje, ze nie podniosłem podatków (są niższe o 35 proc. od innych miast na prawach powiatu), mamy bezpłatną komunikację, obniżone podatki od środków transportowych, a opłaty za śmieci za 19 zł. Zapomnieliście dodać, że do partii politycznej nie należę" - podsumował.

Sylwester w Chełmie poza konfliktem politycznym? To sprzedawano na straganach

Choć Banaszek zapewniał o swojej niezależności, to pewnych faktów nie da się ukryć. Prezydent Chełma w poprzednich wyborach kilkukrotnie startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Podczas imprezy pojawiły się też specjalne stoiska z gadżetami dla miłośników prawicy. Najwięcej było tematycznych koszulek. "Ruda wrona orła nie pokona" oraz "Jestem problemem Tuska" - głosiły napisy. A wy co sądzicie o sylwestrze w Chełmie? Lepszy niż Telewizji Polskiej i Polsatu? Koniecznie dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.