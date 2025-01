Marianna Schreiber od jakiegoś czasu nie jest już ze swoim mężem, Łukaszem Schreiberem. Po rozstaniu kobieta związała się z Przemysławem Czarneckim. Kontrowersji dodaje fakt, że póki co, zakochani nadal są w związkach małżeńskich z byłymi partnerami. Schreiber poinformowała "Fakt", na jakim etapie jest jej sprawa rozwodowa. Wyznała, co jeszcze ją czeka. Okazało się, że finalizacja procesu może trochę potrwać.

Marianna Schreiber o rozwodzie. Cały proces dopiero się zaczyna

Marianna Schreiber dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Nie da się ukryć, że jej związek z Przemysławem Czarneckim wchodzi na nowy poziom. Póki co, nie ma jednak mowy o zaręczynach. W rozmowie z "Faktem" Schreiber przyznała, że najpierw musi dojść do rozwodu. Zdradziła, na jakim etapie jest jej proces rozwody z mężem. - W grudniu złożyłam w sądzie papiery rozwodowe. Nadal czekam na wyznaczenie terminu. Jednak formuła tego na pewno będzie trwała dość długo, tak zakładam (...). Jeśli chodzi o Przemysława, będzie musiał więc wykazać się dużą cierpliwością - powiedziała w wywiadzie. Warto przypomnieć, że ukochany Schreiber również jest w trakcie rozwodu. - Przemek miał złożony wniosek, zanim się poznaliśmy. Poza tym ze swoją żoną, z tego, co mi wiadomo, nie jest już od 2019 r., więc to jest inna sytuacja - skwitowała celebrytka w rozmowie z "Faktem".

Przemysław Czarnecki wyznał miłość Mariannie Schreiber. Padły czułe słowa

Nie jest sekretem, że Marianna Schreiber sylwestra spędziła u boku Przemysława Czarneckiego. Kobieta opublikowała serię romantycznych kadrów u boku ukochanego. Zdecydowała się również na odważną deklarację. "Przyszła Marianna Schreiber-Czarnecka życzy wam razem wspaniałego i udanego 2025 roku!" - napisała w mediach społecznościowych. Przemysław Czarnecki nie pozostał jej dłużny. Poseł Prawa i Sprawiedliwości tuż przed północą opublikował wymowną fotografię. "To dzięki tobie dowiedziałem się, co to prawdziwa miłość i szczęście, Marianna" - podkreślił. "Dziękuję, że jesteś" - skwitowała Schreiber. Jesteście zaskoczeni? ZOBACZ TEŻ: Schreiber się nie patyczkuje. Wpis o alienacji rodzicielskiej wywołał burzę w sieci