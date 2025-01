Przez długi czas Tomasz Bajer nie mógł znaleźć swojego miejsca na ziemi. Aktor latami podróżował po całym świecie. Był w Australii, gdzie zajmował się malarstwem. Przez chwilę przebywał także w Stanach Zjednoczonych - pracował tam w kasynie. Bajer jakiś czas temu postanowił wrócić do Polski. Aktor spotkał tu miłość swojego życia, z którą założył rodzinę.

Tomasz Bajer poznał żonę zupełnie przypadkiem. "Jestem laska Laski"

Spotkali się osiem lat temu w restauracji. - Moja koleżanka wzięła mnie ze sobą na spotkanie. Powiedziała, że nie chce sama iść, więc weźmie mnie. Przyszłam tam i Tomek nie był rycerzem, ale zawalczył o moje względy, więc wyszło tak, że ja jestem laska Laski - żartowała żona aktora - Julia - w "Dzień dobry TVN". W przygotowanym przez produkcję materiale Bajer zdradził, że choć czasem brakuje mu podróży, to rodzina jest dla niego najważniejsza. - Bunkrów nie ma, ale też jest super. Mam wspaniałą żonę, Julię. Dała mi dwie cudowne córki. Jedna ma trzy lata, druga kończy siedem tygodni. (...) Narodziny mojej pierwszej córki spowodowały, że te siwe włosy się pojawiły, bo jednak ten poziom odpowiedzialności zwiększył się ogromnie - mówił. Bajer obecnie zajmuje się naprawianiem wgnieceń w karoserii aut i organizacją szkoleń dla osób interesujących się tym fachem.

Tomasz Bajer jest bardzo rodzinny. Żona zdradziła, jakim jest ojcem

W tym samym materiale ukochana aktora zdradziła, że odkąd na świecie pojawiła się ich pierwsza córka, Bajer zmienił się o 180 stopni. - Jest bardzo rodzinny. Jakby mógł, to by oczywiście nie pracował, byłby z rodziną w domu. On jest takim filozofem. Często się zawiesza. Jego myśli nie są tu i teraz. Często się zastanawia nad jakimiś innymi tematami, ale mówi, że myśli cały czas o nas - podkreśliła. Na końcu reportażu aktor przekazał swoim fanom wyjątkowe życzenia. - Życzymy wam wszystkiego dobrego i człowieku, pamiętaj. Nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. W naszej galerii znajdziesz rodzinne kadry, które przygotowała produkcja "Dzień dobry TVN".