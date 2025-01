Edyta Lewandowska ostatni raz pojawiła się na antenie TVP w grudniu 2023 roku. Jej wielki powrót do telewizji nastąpił dopiero we wrześniu 2024 roku, gdy oficjalnie zasiliła szeregi TV Republika. Poprowadziła główne wydanie programu "Dzisiaj". Mało kto wie, że była gwiazda "Wiadomości" ma dziecko z innym powiązanym ze stacją prezenterem. To właśnie on zdradził szczegóły ich relacji.

Edyta Lewandowska ma dziecko z prezenterem pogody. "Nie jest moją żoną"

Choć Lewandowska dba o swoją prywatność, w mediach wiadome było, że przez kilka lat jej partnerem był znany prezenter pogody z TVP - Ziemowit Pędziwiatr. Za sprawą dodawanych przez mężczyznę zdjęć w mediach społecznościowych można było się dowiedzieć, że w 2014 roku urodziła im się także córka. Pierwsze informacje na temat rozstania pary z TVP pojawiły się jednak na początku 2024 roku. Pędziwiatr dodał wtedy na Instagrama zdjęcie z inną kobietą, które podpisał, że "w dobrym towarzystwie wino szybko się kończy".

Zaciekawieni internauci nie musieli długo czekać na wyjaśnienia. Prezenter szybko potwierdził pogłoski o rozstaniu z Lewandowską i powiedział, że "nigdy nie była jego żoną i nie będzie". - Faktycznie się rozstaliśmy i to bardzo dawno temu. Nie wywlekałem tego, gdyż było mi to kompletnie niepotrzebne - ujawnił w rozmowie z Plejadą. Pędziwiatr podkreślił jednak dalej, że ze względu na córkę pozostają z byłą partnerką w dobrych relacjach.

Edyta Lewandowska w TV Republika. Jest konkurencją dla Danuty Holeckiej?

Przypomnijmy, że przejście Lewandowskiej do TV Republiki spowodowało niemałe zamieszanie. Choć wraz z Holecką współpracowały jeszcze w TVP, ich ponowna spotkanie w nowej stacji miało nie spodobać się jednej z pań. - Nie jest tajemnicą, że Danusia lubi grać na siebie. A teraz będzie musiała dzielić program z inną byłą gwiazdą TVP. W TVP ją tolerowała, bo tam było kilku prowadzących - zdradził we wrześniu 2024 roku informator z TV Republika. - Da się wyczuć, że, delikatnie mówiąc, nie pała wielką sympatią do Edyty Lewandowskiej. Jest do niej bardzo zdystansowana. Jak kogoś bardzo lubi, to o nim mówi jak ciocia o swoim ulubionym kuzynie. A w tym przypadku... wieje chłodem - ujawniło dalej źródło Plotka.