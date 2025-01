Doda w 2024 roku skończyła 40 lat. Nie da się ukryć, że na przestrzeni ostatnich lat piosenkarka bardzo się zmieniła. Artystka wielokrotnie modyfikowała swój wizerunek. Tuż po rozpoczęciu nowego roku Doda opublikowała swoje zdjęcie sprzed 20 lat i zestawiła je z obecną fotografią. Pokazała, jaką metamorfozę przeszła. Podkreśliła, że aby stać się lepszą wersją siebie, należy zadbać o trzy rzeczy. "Jeden - psychika i ludzie wokół, którzy dbają o wasz spokój. Dwa - zdrowie, dyscyplina, konsekwencja. Trzy - od botoksu jeszcze nikt umarł" - napisała.

Doda pochwaliła się przemianą. W takich słowach skomentowała metamorfozę po 20 latach

Na początku swojej kariery Doda nie stroniła od solarium. Opalona skóra i platynowe włosy były jej wizytówką. Obecnie wokalistka nie przypomina dawnej siebie. W mediach społecznościowych podkreśliła, że przeszła również przemianę wewnętrzną. Doda napisała, że nie zamieniłaby się miejscami z samą sobą sprzed 20 lat. Wytłumaczyła dlaczego. "Nigdy nie chciałabym się zamienić z dwudziestoletnią sobą ze zdjęcia i nie dlatego że spałam w solarium wtedy. Tylko wiedza, doświadczenie i świadomość, które mam, są dla mnie tak cenne i przydatne, że nawet nie oddałabym ich za możliwość cofnięcia czasu. Samorozwój to klucz, tamta ja byłaby ze mnie teraz dumna" - stwierdziła artystka.

Fani komplementują metamorfozę Dody. Padły miłe słowa

Na post Dody od razu zareagowali fani, którzy pamiętają Dodę sprzed dwóch dekad. Obserwatorzy wokalistki nie szczędzili komplementów w komentarzach. "Na tamte czasy wyglądałaś mega, zresztą wszystkie dziewczyny wtedy tak się ubierały", "Pomimo spania w solarium, twoja skóra wygląda na zdrową, może i to za sprawą botoksu, nieważne! Ważne, abyś dalej dawała przykład, że z wiekiem można wyglądać tylko lepiej", "Sztos. Poprawia mi nastrój, że z wiekiem można pięknieć" - czytamy pod postem na Instagramie. Co sądzicie?