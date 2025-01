Liber zaskoczył fanów. Nagle dodał zdjęcie Grzeszczak. Zobaczcie, co napisał

Liber przez lata muzycznej działalności wielokrotnie odnosił spore sukcesy. Artysta zasłynął nie tylko jako raper, ale również autor tekstów do wielu przebojów, które od lat bawią polską publiczność. Niektóre z nich stały się ponadczasowymi hitami, jak piosenka Sylwii Grzeszczak "Motyle". Jak się okazuje, kolejny ich wspólny utwór stał się przebojem.

Liber pochwalił się kolejnym sukcesem. Dodał zdjęcie Sylwii Grzeszczak

Liber i Sylwia Grzeszczak przez lata byli uważani za jedną z najlepiej dobranych par w show-biznesie. Ogromnym więc zaskoczeniem dla wszystkich była informacja o rozstaniu zakochanych. Jednak pomimo zakończenia romantycznej relacji wokalistka i raper nie zerwali ze sobą kontaktu. Artyści współpracują przy okazji różnych muzycznych projektów. Po przeboju "Motyle", jaki zdobył sporą popularność, hitem stała się piosenka "Och i Ach", do której tekst również napisał raper. Niedawno stacja radiowa RMF FM ogłosiła, że wspomniany utwór został wybrany przez słuchaczy "Przebojem Roku 2024". Tym spektakularnym sukcesem nie omieszkał pochwalić się również Liber, który zamieścił entuzjastyczny wpis na swoim instagramowym koncie. "Fajnie mieć tekst do Przeboju Roku @radio_rmffm" - napisał dumny z sukcesu artysta.

Sylwia Grzeszczak o trudnym rozstaniu z Liberem

Sylwia Grzeszczak i Liber, pomimo iż w połowie 2023 roku ogłosili, że jakiś czas wcześniej zakończyli związek, to starają się w mediach nie zdradzać dokładnych powodów swojego rozstania oraz nie wracają do tych bez wątpienia bolesnych dla nich chwil. Jakiś czas temu wokalistka postanowiła zrobić od tej zasady wyjątek. "Muzyka - to ona jest moim językiem, gdy słowa nie wystarczają. Cztery lata temu, jesienią, był jeden z najtrudniejszych momentów mojego życia - to wtedy skomponowałam 'Motyle'" - napisała na swoim instagramowym koncie gwiazda, nawiązując do znanej wszystkim piosenki stworzonej z Liberem. Jak już wiemy, oboje układają swoje życie prywatne. Zobacz: Liber zakochany? "Przytulali się i nie zważając na otoczenie, namiętnie całowali".