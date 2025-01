Grzegorz Halama jest aktorem filmowym, teatralnym i kabaretowym. Większość Polaków kojarzy go jednak jako pana Józka, hodowcę drobiu z Chociul. Postać tę wykreował bowiem na potrzeby jednego ze skeczy, który do dziś cieszy się sporą popularnością. Pomimo iż Halama zawodowo zajmuje się rozśmieszaniem ludzi, jego życie prywatne nie zawsze dawało mu powody do radości.

Grzegorz Halama został samotnym ojcem. Decyzję musiał podjąć błyskawicznie

Grzegorz Halama rzadko opowiada w mediach o swoim życiu prywatnym i unika skandali. Pierwszą żoną aktora była Dorota Kurowicka, z którą ma dwójkę dzieci - Annę i Piotra. W 2010 roku małżonkowie podjęli jednak decyzję o rozwodzie, a ekspartnerka kabareciarza wyjechała wraz z pociechami do Wielkiej Brytanii. Halama był zdruzgotany takim obrotem sprawy.

Niestety, skończyło się tak, że jestem korespondencyjnym tatą i jest mi szalenie przykro. Nie stać mnie, żeby jeździć raz w miesiącu do Anglii

- wyznał w "Kulisach sławy". Później aktor związał się z młodszą o 13 lat kobietą. Relacja nie przetrwała próby czasu, jednak przyniosła kabareciarzowi syna, którym musiał zająć się samodzielnie. "Przyszedł taki bardzo trudny moment, że dosłownie w ciągu godziny musiałem podjąć decyzję o całkowitej zmianie mojego życia, o wzięciu pełnej odpowiedzialności za dziecko, czyli staniu się samotnym ojcem" - zdradził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Grzegorz Halama związał się z dużo młodszą menedżerką. "Jest nam teraz lepiej"

Kilka lat temu Halama przyznał, że znów jest zakochany. Jego serce skradła młodsza od niego o 21 lat menedżerka Klaudia Synak. Kobieta pomogła mu w opiece nad dzieckiem. "Od trzech lat funkcjonowałem jako samotny ojciec, wychowując mojego synka. Obecność Klaudii jest wielkim wsparciem. Jest nam teraz lepiej" - opowiadał w "Super Expressie". Ostatnio w sieci próżno jednak szukać ich wspólnych zdjęć, nie wiadomo więc, czy zakochani nadal są razem.