Agnieszka Woźniak-Starak wiedziała, jak zaskoczyć polskich czytelników magazynu ELLE. Popularna dziennikarka i prezenterka pojawiła się na aż dwóch okładkach lutowego wydania gazety. Co ciekawe, na jednej z nich przeszła metamorfozę. Czy krótkie, czarne włosy staną się nowym elementem jej wizerunku?

Agnieszka Woźniak-Starak przeszła metamorfozę. Zaskoczyła nową fryzurą

Polskie wydanie magazynu ELLE podzieliło się swoimi lutowymi okładkami. Ich gwiazdą została prezenterka Agnieszka Woźniak-Starak, która oprócz niecodziennej sesji modowej udzieliła także ciekawego wywiadu na łamach gazety. "Zwierzęta definiują mnie jako człowieka. Są nieodłączną częścią mojego życia. Nie wiem, kim bym bez nich była" - stwierdziła dziennikarka, odwołując się tym samym do jednej z okładek, gdzie zapozowała wraz z psem oraz pokazała się w swoim naturalnym wydaniu - lekkim makijażu i w rozpuszczonych blond włosach.

Poruszenie wywołała jednak druga z okładek, na której na pierwszy rzut oka Woźniak-Starak jest nie do poznania. ELLE Polska opisało, że w ramach sesji przeszła ona "absolutną metamorfozę". Widzimy tam prezenterkę w stylowym i eleganckim wydaniu - krótkiej, czarnej mini, w czarnych obcasach oraz... w czarnej, krótko ściętej peruce! "Aga to jest naprawdę mega", "Wow, piękne zdjęcie" - napisali zachwyceni użytkownicy w komentarzach.

Woźniak-Starak pojedna się z Dodą? Temat kłótni powrócił

Przypomnijmy, że o Agnieszce Woźniak-Starak stało się ostatnimi czasy głośno w mediach za sprawą wywiadu Dody u Żurnalisty. W rozmowie piosenkarka powróciła do początku konfliktu z prezenterką i przypomniała, że miała do niej pretensje o materiał na temat prywatnego życia rodziców Dody. W programie "Na Językach", który Woźniak-Starak prowadziła, miała pojawić się m.in. przybrana siostra Rabczewskiej. Doda nie pozostawiła tak tej sprawy - zdecydowała "porozmawiać" o materiale z dziennikarką co poskutkowało jednak awanturą, bijatyką w toalecie a na końcu i sprawą sądową.