W ubiegłym roku doszło do kilku celebryckich rozstań. Rozpadło się między innymi małżeństwo Marianny Schreiber i Łukasza Schreibera. Pomimo iż rozwód celebrytki i polityka nie został sfinalizowany, oboje mają już nowych partnerów. Małżonkowie doczekali się córki, którą teraz opiekuje się głównie celebrytka. Ostatnio zawodniczka Fame MMA poruszyła na Instagramie również kwestię dziecka polityka z poprzedniego małżeństwa. Dla niektórych ten fakt był sporym zaskoczeniem.

Marianna Schreiber została zapytana o córkę męża z poprzedniego związku. Była wyjątkowo szczera

Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber wzięli ślub cywilny w 2015 roku, dwa lata później stanęli przed ołtarzem. Para ma dziewięcioletnią córkę Patrycję, którą od czasu rozstania opiekuje się głównie celebrytka. Okazuje się, że polityk PiS ma również dziecko z poprzedniego małżeństwa. Jeden z obserwatorów 32-latki był bardzo zaskoczony tym faktem. "Myślałem, że Patrycja jest jedynaczką" - napisał. Schreiber szybko wyjaśniła tę kwestię.

Tak, jest jedynaczką, bo ja mam tylko jedno dziecko. Ma siostrę, w sensie pierwsza córka jej taty

- napisała. Schreiber zdradziła też, że jej pociecha nie ma kontaktu z przyrodnią siostrą. "Właściwie można powiedzieć, że się nie znają" - napisała na InstaStories.

Marianna Schreiber o samodzielnym macierzyństwie. "Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko"

Po rozstaniu z mężem większość obowiązków rodzicielskich spadła na Mariannę Schreiber. Niedawno celebrytka gościła w studiu "halo tu polsat", gdzie opowiedziała o samodzielnym macierzyństwie. Przyznała, że już wcześniej większość czasu spędzała sama z córką, gdyż jej mąż często był nieobecny. Zawodniczka Fame MMA stara się też, aby córka nie odczuła rozstania rodziców. - Te wszystkie trudy dnia codziennego, szczególnie od niedawna, które towarzyszą, to wydaje mi się, że dźwigam i staram się tutaj z uśmiechem na twarzy, też wychodzę z założenia, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Staram się przekazywać Patrycji same pozytywne emocje. Nie jest lekko pod wieloma względami - mówiła Schreiber.