Szelągowska straciła cierpliwość do Dowborów. Chłodno ich podsumowała

Dorota Szelągowska jakiś czas temu zdecydowała się na zakup nieruchomości w Hiszpanii. I to właśnie tam obecnie przebywa. Niedaleko projektantki wnętrz zamieszkują Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. W ten sposób się zaprzyjaźnili i chętnie spędzają razem czas. "Jesteśmy prawie sąsiadami. Mamy tam naszą Małą Rzeczpospolitą. Spędzamy razem sporo czasu, nasze dzieci się przyjaźnią. To najlepsi sąsiedzi, jakich mogłam sobie wymarzyć" - opowiadała Szelągowska w rozmowie z Jastrząb Post. Celebrytka ostatnio straciła jednak cierpliwość do pary. Wiadomo, o co poszło!

Dorota Szelągowska zwróciła się do Dowborów na InstaStories

Od pewnego czasu w mediach społecznościowych można zobaczyć wspólne filmiki Szelągowskiej i Dowborów. Gwiazda doskonale dogaduje się z popularnym małżeństwem. Tym razem projektantka straciła cierpliwość do pary. Sięgnęła po telefon i postanowiła pożalić się obserwatorom na Instagramie. - Możecie [Dowborowie - przyp. red.] mi odpisać na SMS-y, bo zamówiłam stolik w knajpie i nie potwierdziliście. Tą drogą może się trzeba z wami kontaktować, uzależnieni oboje od Instagrama - westchnęła Szelągowska, choć oczywiście jej wypowiedź miała żartobliwy ton. Na InstaStories oznaczyła zarówno profil aktorki, jak i dziennikarza. Długo na odpowiedź czekać jednak nie musiała!

Joanna Koroniewska odgryzła się Szelągowskiej. To robiła z mężem przez trzy godziny

Na nagranie Doroty Szelagowskiej niedługo później zareagowała na Instagramie Joanna Koroniewska. Na InstaStories pojawiła się jej odpowiedź. Już wiemy, dlaczego małżonkowie nie odpisywali na wiadomości od projektantki wnętrz. "My z Maciejem graliśmy w tenisa prawie trzy godziny. To jest nasze uzależnienie - a nie Instagram - jako nasza przyjaciółka powinnaś to wiedzieć" - napisała aktorka i dołączyła do tego rozbawioną emotkę, ale również taką, która uderza się dłonią w twarz. Widać, że cała trójka doskonale się dogaduje.