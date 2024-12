Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spędzają wspólne chwile z dala od miejskiego zgiełku Warszawy. Postanowili na ostatnie dni 2024 roku wyjechać do Zakopanego. W górskim kurorcie jeżdżą na nartach i podziwiają widoki. Gwiazda pochwaliła się, że nocują w "najpiękniej położonym hotelu w Polsce". Oprócz odpoczynku małżeństwo zaplanowało także udział w sylwestrowym balu. Jak można było się spodziewać, stylizacje obojga prezentują się jak milion dolarów.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan bawią się na sylwestrze. Stylizacje na bal? Na bogato

Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których pozuje z mężem tuż przed imprezą. Na sylwestra wybrali się na bal w hotelu, w którym mają pobyt. Przy okazji gwiazda "Perfekcyjnej pani domu" złożyła życzenia swoim wiernym fanom. "Kochani, kończymy kolejny rok pełen wyzwań, sukcesów i pięknych chwil. Niech Nowy Rok przyniesie wam zdrowie, szczęście i mnóstwo powodów do radości! Życzę wam odwagi do spełniania marzeń, siły do pokonywania trudności i czasu na celebrowanie tego, co naprawdę ważne. Niech 2025 będzie rokiem pełnym miłości, uśmiechu i nowych, ekscytujących przygód. Do siego roku!" - napisała Rozenek na Instagramie. Na bal wybrała świecącą długą suknię, której błysk rzuca się w oczy z daleka. Podkreślająca figurę kreacja z głębokim rozcięciem na nodze współgrała z nietypową torebką w kształcie kuli. Elegancki Radosław Majdan założył wzorzystą niebieską marynarkę i czarny dół. Tego dnia dodatkowo wystąpił w muszce i kamizelce.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w Zakopanem

Majdanowie nie marnują ani chwili. Podczas pobytu w Zakopanem chwalili się, że przez cały dzień towarzyszy im piękna pogoda. - Jest słonecznie jak w Alpach - mówiła Małgorzata Rozenek na InstaStories. Przed szampańską zabawą na sylwestrze para wybrała się także na typowo góralską biesiadę. Ale to nie wszystko. Małżonkowie spędzają czas na bogato - przelecieli się nawet śmigłowcem, by podziwiać górskie widoki.