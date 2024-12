Ostatnie tygodnie 2024 roku zdominowane były przez Mariannę Schreiber, która spuściła prawdziwą medialną bombę. Ogłosiła na Instagramie, że spotyka się z Przemysławem Czarneckim, byłym posłem, który ma na koncie kilka skandali. Najwyraźniej jej (jeszcze) mąż, Łukasz Schreiber pozazdrościł żonie medialnego szumu. Przedstawił nową partnerkę, publikując wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Jednak my na romantycznych kadrach dostrzegamy coś jeszcze.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber tłumaczy aferę gaśnicową. "Nie jestem dumna..."

Łukasz Schreiber pochwalił się partnerką. Zapozowali razem do zdjęć

Poseł dodał na Instagramie dwa zdjęcia w towarzystwie tajemniczej blondynki, czule ją obejmując. Nie ma wątpliwości, że tych dwoje coś łączy. Okazja była nie byle jaka, bo sylwester. To sprzyjało nie tylko eleganckim stylizacjom, ale też nastrojowi. Na zdjęciu pojawia się niespotykany jak dotąd szeroki uśmiech na twarzy Schreibera, który zazwyczaj unikał tak swobodnego wyrazu. Kobietą na zdjęciu jest Weronika Reiter. Prowadzi konto na Instagramie, z którego wynika, że zajmuje się modelingiem i lubi pozować do zdjęć.

Życzymy wam z Weroniką cudownego Nowego Roku 2025!

- napisał Łukasz Schreiber pod zdjęciami.

PRZECZYTAJ TEŻ: Doda w kusym wdzianku błyszczy na Sylwestrowej Mocy Przebojów. Blask aż razi w oczy

Łukasz Schreiber z nową partnerką na zdjęciach. "Fani" wspominają o żonie

Pod postem posła zaroiło się od komentarzy, jednak duża część z nich nie była pozytywna. Niektórzy wypomnieli Schreiberowi, że wciąż ma żonę, inni byli zdania, że epatowanie nowymi związkami jest nie na miejscu. "Gościu, co ty sobą reprezentujesz? Przykre", "Ciekawa jestem co na to Marianka", "Szybko poszło. Po bożemu, jak to u was bywa", "Dwoje dorosłych ludzi bombarduje się zdjęciami z nowymi partnerami w internecie i szkoda, że żadne z was w tym wszystkim nie widzi córki, która na to patrzy" - czytamy w komentarzach. A wy, uważacie, że Łukasz Schreiber powinien zachować nowy związek dla siebie, czy wręcz przeciwnie? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony. ZOBACZ TEŻ: Anna Popek ostro o zwolnieniach z TVP: Koleżanka dostała ataku