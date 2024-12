Spekulacje o kryzysie w małżeństwie Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona krążą w sieci od jakiegoś czasu. Influencerka przestała publikować wspólne zdjęcia i filmy w mediach społecznościowych, mimo że wcześniej relacjonowała każdą wolną chwilę spędzoną w towarzystwie męża. Od kilku tygodni na jej profilu dominują materiały z synem Leonardem. Koniec roku przywołał sentymenty u byłej modelki, która pochwaliła się krótkim podsumowaniem, w którym na próżno szukać Barona.

Sandra Kubicka podsumowała 2024 rok. A Baron? Nie ma go tam

Kubicka podzieliła się z fanami na Instagramie krótkim nagraniem, które zatytułowała "2024 w 30 sekund". Na wstępie zaznaczyła, co było dla niej najważniejsze - dużą część wpisu poświęciła synowi. "Rok, w którym spełniłam wiele swoich marzeń, a największe właśnie drzemie obok mnie. Cieszę się, że wyszliśmy z tego cali i Leosiek jest zdrowym chłopcem! To był rok, w którym odkryłam nowe super moce i co to znaczy być mamą". Później wspomniała o swoich sukcesach zawodowych i że jej firma "rozwija się jak szalona". Nie zapomniała jednak o nieprzyjemnościach. "Zwiedziłam nowe zakątki świata, ale tak samo, ile szczęścia mnie spotkało, tyle samo przykrości, o których wiedzą tylko najbliżsi. Dostałam ogromnego liścia w twarz i odkryłam też, jak silna potrafię być. Natomiast w nowym roku marzę, abym nie musiała już być silna. Chcę spokoju i więcej czasu z rodziną. Z wiekiem dopiero dotarło do mnie, co w życiu jest tak naprawdę ważne" - dodała. Przytoczyła także życzenia od swojego wspólnika. Ani w filmiku, ani w opisie nie znalazło się miejsce na szczęśliwe chwile u boku męża. Przypomnijmy, że para stanęła na ślubnym kobiercu właśnie w 2024 roku. Na jednej z migawek widzimy Kubicką w sukni ślubnej, ale nie ma obok Barona.

Fanki zobaczyły podsumowanie roku Sandry Kubickiej. Wypomniały jej jedno

Brak Barona w podsumowaniu roku Kubickiej zauważyły też niektóre internautki od dawna śledzące karierę i życie Sandry. "Sandruś, zapomniałaś o ślubie. Wszystkiego, co najlepsze! Zdrowia i pociechy z Leośka", "W ogóle nie ma nic o Alku, ani ślubie. Cieszyłam się ich szczęściem, jak na nich patrzyłam. Ale tak jak zawsze mówi - Insta to tylko jeden urywek z życia, i to ten, który chce się pokazać" - czytamy w komentarzach. Influencerka nie odpowiedziała.