Córka Beaty Kozidrak zabrała głos. Nie ukrywała emocji

Beata Kozidrak od wielu lat występowała na scenie. Wiele osób bardzo się zmartwiło, gdy artystka odwołała koncerty przez problemy zdrowotne."W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej 'Christmas Time' oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca" - czytaliśmy w oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Fani martwią się o piosenkarkę, dlatego każda publikacja członków jej rodziny przykuwa uwagę. Córka Beaty Kozidrak zabrała głos w wyjątkowy dla niej dzień.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Kozidrak opowiadała o wypoczynku. Miała za sobą trudny rok

Katarzyna Pietras o narodzinach córki w sylwestra. "Odkąd pamiętam, był dla mnie..."

Katarzyna Pietras to jedna z dwóch córek Beaty Kozidrak oraz Andrzeja Pietrasa. Kobieta odziedziczyła po mamie pasję do muzyki i śpiewu. Występowała nawet w chórkach Bajmu i od czasu do czasu udziela się w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała na InstaStories zdjęcie córki, która 31 grudnia skończyła dziesięć lat. Ten czas w roku jest dla niej bardzo specjalny. "Sylwester, odkąd pamiętam, był dla mnie bardzo wyjątkowy i działo się wiele. A dziesięć lat temu, dokładnie tego dnia, urodziła się Zofia" - czytamy w opisie kadru, na którym córka Katarzyny Pietras skakała w otoczeniu morza. Omawiane zdjęcie dziewczynki znajdziecie w naszej galerii.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Otaczam się tylko złotem". Kozidrak stworzyła w willi luksusowy azyl. Nie wiadomo, na co patrzeć

galOtwórz galerię

Krzysztof Cugowski o stanie zdrowia Beaty Kozidrak. "Ja już wiem od dawna"

Nie tak dawno głos w sprawie stanu zdrowia Beaty Kozidrak zabrał Krzysztof Cugowski. Wokalista stwierdził, że wie, z czym zmaga się piosenkarka. Nie wyjawił jednak żadnych szczegółów, które rzuciłyby nowe światło na sprawę. "Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje (...). Trzeba jej życzyć szczęścia i zdrowia, żeby do tego zdrowia wróciła, i żeby się to wszystko szczęśliwie skończyło" - podkreślił Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Super Expressem".