Telewizja Republika postanowiła w tym roku zrobić konkurencję Polsatowi oraz Telewizji Polskiej. Władze stacji sypnęły groszem i zaprosiły takie gwiazdy jak Bayer Full, Boney M oraz Piękni i Młodzi. "Wystrzałowy Sylwester z Republiką!" odbędzie się w Chełmie, gdzie już stoi scena. Jak się okazuje, nie brakuje również straganów. To właśnie tam najwięksi fani stacji będą mogli zakupić gadżety Republiki.

Telewizja Republika sprzedaje gadżety. To można kupić na straganach w Chełmie

Premierowy Sylwester w Telewizji Republika zbliża się wielkimi krokami. Stacja od kilku dni namiętnie opowiada o wielkim sukcesie, ale ostatecznie jak w oczach widzów uczestników wypadnie impreza, przekonamy się dopiero wieczorem. Chełm jest już gotowy na gwiazdy, ale jak również na klientów. Pojawiły się stoiska z gadżetami. Redakcja "Faktu" przyjrzała się sprawie.

Co kupimy na straganie w Chełmie? Można powiedzieć, że to raj dla osób o prawicowych poglądach. Nie brakuje koszulek z politycznymi agitacjami. Najwięcej można dostrzec tych z napisem "Ruda wrona orła nie pokona" oraz "Jestem problemem Tuska". Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć, jak wyglądają gadżety. Stacja zadbała, by uczestniczy sylwestrowej imprezy mogli się zaopatrzyć w produkty z ich logiem - kubki, czapki, torby oraz koszulki. Z pewnością ktoś się skusi, ale czy to podreperuje budżet Republiki? Na to chyba liczyć nie mogą, patrząc na to, ile wydadzą na gaże dla gwiazd. Zobaczycie tutaj, ile zapłacą za ich występy: Tyle mają zarobić gwiazdy sylwestra TV Republika. Lepiej usiądźcie.

Gwiazdy sylwestra z Republiką mają zachcianki

Sylwestrową imprezę poprowadzą Anna Popek i Rafał Patyra oraz Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki. Kogo zobaczymy na scenie? Z pewnością koneserzy swojskich klimatów znajdą coś dla siebie. Stacja Tomasza Sakiewicza stawia przede wszystkim na disco polo. Oprócz wspomnianych już wyżej zespołów, wystąpią również: Kombi Łosowski, Lombard, Weekend, Milano, MIG oraz Top One i Captain Jack. Plejada ujawniła, że zaproszone gwiazdy mają zachcianki. - Polskiemu wykonawcy bardzo zależało na tym, żeby miał zapewnioną wodę kokosową w garderobie i hotelu, gdyż tylko taką pije - przekazał informator portalu. To jednak nie wszystko. Po jeden z kaprysów trzeba się udać aż do... Włoch! "Co do zagranicznych gwiazd, to jedna z nich zażyczyła sobie specjalne lody z lodziarni La Gelateria Della Musica, która znajduje się w Mediolanie" - dodało anonimowe źródło.