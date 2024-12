Sylwester to dla wielu czas podsumowań i refleksji. O takowe pokusił się także Dariusz Wardziak, słynny stolarz z programów remontowych Doroty Szelągowskiej. W najnowszym poście na Instagramie zwrócił się do wieloletniej koleżanki z planu. Nie zabrakło wzruszających słów.

Darek Stolarz z osobistym wyznaniem w stronę Szelągowskiej. "Wiele się od ciebie nauczyłem"

Darek Stolarz to postać doskonale znana sympatykom formatów, w których Dorota Szelągowska wraz z ekipą dokonuje przemian mieszkań. Kiedy w grudniu gruchnęła wiadomość o tym, że ekspert znany z "Domowych rewolucji" i "Metamorfoz Doroty Szelągowskiej" przechodzi do Polsatu, a tym samym opuszcza Szelągowską, widzowie wprost nie mogli w to uwierzyć. Okazało się, że emocje wciąż nie opadły, a ostatni dzień roku sprowokował u Wardziaka szereg refleksji. W ich centrum znalazła się znana projektantka wnętrz. "Już godziny dzielą nas do końca starego i początku nowego roku. To dla mnie czas podsumowań i rozmyślań, co mi się udało, co mogło pójść inaczej. Jedno zawsze pozostaje niezmienne - to ludzie nas kształtują" - zaczął na Instagramie. Następnie zwrócił się do Szelągowskiej. "Osoby, które spotkamy na swojej drodze, odciskają zawsze jakiś ślad. Nowy rok to nowe wyzwania w moim życiu, ale nie zapominam o ludziach, których poznałem w mijającym roku i latach wcześniejszych. Dziękuję @dotindotin (Dorocie Szelągowskiej - przyp.red) za lata wspólnej pracy na ekranie jak i poza nim. Wiele się od ciebie nauczyłem, choć jesteś młodsza" - przyznał.

Darek Stolarz ogłosił, że przechodzi do Polsatu, a teraz zwrócił się do TVN-u. "Pozwolili mi być sobą"

W dalszej części podsumowania Wardziak podziękował także byłemu pracodawcy. "Dziękuję stacji TVN za wszystkie lata, w których pozwolili mi być sobą, a wy mogliście poznać zwykłego stolarza. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali ze mną i mam nadzieję, że zostanę w ich pamięci tym dobrym wspomnieniem, choć troszkę drewnianym" - napisał. Przypomnijmy, że od 2025 roku widzowie będą mogli zobaczyć słynnego stolarza w programie "Nasz nowy dom". "Nowy rok nowe wyzwania, ale starzy przyjaciele nadal w sercu. Dziękuję wam wszystkim za ten rok jak i poprzednie" - zakończył.