Z TVN napłynęły właśnie nowe wieści. Stacja podjęła decyzję dotyczącą dalszej koncesji Metro TV. Nadawca zrezygnował z naziemnej emisji kanału i w 2026 roku widzowie stracą możliwość oglądania ulubionej telewizji. Biuro prasowe TVN już skomentowało te doniesienia.

TVN rezygnuje z nadawania kanału Metro. Powody są już znane

Jak donosi "Presserwis", za rok kanał Metro przestanie nadawać naziemnie, a tym samym zwolni się kolejne miejsce na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Koncesja naziemna Metra obowiązywać będzie jeszcze przez rok, do 28 grudnia 2025 roku. Jak podaje "Press", zgodnie z przepisami o wydanie licencji na kolejne dziesięć lat, nadawca musi wystąpić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji najpóźniej rok przed wygaśnięciem obowiązującej, czyli do 28 grudnia 2024 roku. Spółka Green Content nie zdecydowała się przedłużyć koncesji naziemnej dla telewizji Metro. - Od 2026 roku Metro nie będzie kanałem naziemnym, ale będzie się nadal prężnie rozwijał w oparciu o inny model dystrybucji, tj. telewizję kablowo-satelitarną, IPTV czy platformy streamingowe - przekazało biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w rozmowie z "Presserwisem".

Nadawca wyjaśnił już powody właśnie podjętej decyzji. "Jest to decyzja biznesowa, którą podjęliśmy w odpowiedzi na oczekiwania rynku, który przechodzi dziś transformację cyfrową oraz w związku ze zmieniającymi się potrzebami widzów, którzy poszukują różnych kanałów dostępu do naszej oferty. Nowy model dystrybucji Metra pozwoli zapewnić stacji odpowiedni zasięg, jednocześnie dając nam większe możliwości jej rozwoju w przyszłości" - wytłumaczył. "(...) Kanał zmieniał właściciela, a od 2018 roku był już częścią Warner Bros. Discovery. Niestety nigdy nie był priorytetem dla tej grupy medialnej" - dodała Barbara Bilińska, współtwórczyni kanału Zoom TV, a następnie kierowniczka Telewizji WP.

Metro TV znika z telewizji naziemnej. Stacja towarzyszyła widzom od 2016 roku

Kanał Metro był jednym z czterech, które w 2016 roku dołączyły do ósmego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej, obok Zoom TV, Telewizji WP i Nowej TV. Z danych Nielsen Media wynika, że w listopadzie 2024 roku Metro osiągnęło 0,19 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej i 0,25 proc. w grupie komercyjnej 16-59. Średnia dzienna widownia wyniosła 11,2 tys. osób, z czego 3,3 tys. oglądało kanał za pośrednictwem telewizji naziemnej.