Do sylwestrowego wieczoru zostało już naprawdę niewiele czasu. W tym roku telewidzowie mają do wyboru aż trzy muzyczne imprezy, które spędzą przed telewizorami bądź na miejscu. Zaledwie kilka dni temu media obiegła wieść, że "Sylwester z Dwójką" przygotował dla fanów ogromną niespodziankę. W ostatni dzień roku w Chorzowie wystąpi kanadyjska gwiazda - Bryan Adams. Teraz na jaw wyszło, że artysta ma konkretne wymagania względem organizatora.

Bryan Adams ma zaskakujące oczekiwania wobec organizatorów sylwestra TVP

W 2024 roku Bryan Adams świętuje 45-lecie na scenie. Legendarny muzyk dotrze do Polski dopiero w dzień imprezy i od razu uda się na próbę. Wiadomo już, że na sylwestrze organizowanym przez Telewizję Polską wykona sześć utworów z własnego repertuaru. Już wieczorem okaże się, czy wśród nich znajdą się hity takie jak "Heaven", "Summer of '69" i "Run to You". Portal Super Express zdradził także, jakie wymagania ma Adams względem organizatora. Okazuje się, że chodzi o niezwykle skromne oczekiwania, a konkretnie o herbatę i imbir. "W jego garderobie ma się znaleźć rozgrzewająca herbata. To jest najważniejsze. Jedynym 'kaprysem' Adamsa było to, by w jego pokoju hotelowym znalazła się mata do jogi, by mógł poćwiczyć i wyciszyć się przed występem" - zdradziła osoba pracująca przy wydarzeniu w rozmowie z Super Expressem.

Bryan Adams wystąpi na scenie obok polskich gwiazd takich jak Michał Szpak, Lanberry, Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Natasza Urbańska, Sara James, Michał Wiśniewski, Majka Jeżowska, Blanka, Małgorzata Ostrowska, Jacek Stachursky, Sarsa, Kamil Bednarek i zespołów: Afromental Feel, Piersi, Wilki oraz Papa D.

Bryan Adams jest uznanym fotografem, a także... fanem Tiny Turner. Razem nagrali piosenkę

Bryan Adams jest jednym z najpopularniejszych artystów na świecie. Nie każdy jednak wie, że oprócz muzyki pasjonuje się także fotografią. Co więcej, gitarzysta jest wielkim fanem Tiny Turner, a na jej koncerty wybierał się jeszcze na długo przed jej ogromną karierą. Ostatecznie, w 1985 roku po niemałych zawirowaniach, obie legendy nagrały wspólną piosenkę "It's Only Love", która następnie została nominowana do nagrody Grammy.