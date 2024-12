W tym roku nie tylko TVP oraz Polsat organizują sylwestrowe imprezy. Konkurencją dla tych dwóch dużych stacji może okazać TV Republika, która postanowiła urządzić w Chełmie "Wystrzałowy Sylwester z Republiką!". Wygląda na to, że stacja próbuje zaliczyć udany debiut, toteż ma rozpieszczać celebrytów i muzyków, którzy mają wystąpić na scenie w Chełmie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy fajerwerki powinny być zakazane? "To nie jest zero-jedynkowe"

Muzycy, którzy wystąpią na sylwestrowej imprezie TV Republika podobno mają zachcianki

Już wiadomo, że sylwestrowy event stacji poprowadzą Anna Popek i znany ze skandali obyczajowych Rafał Patyra, a także Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki. Na scenie z kolei pojawią się m.in. takie zespoły, jak: Kombi Łosowski, Lombard, Bayer Full, Weekend, Milano, MIG, czy Top One oraz Piękni Młodzi. Na stronie stacji czytamy także, że zagrają zagraniczni muzycy m.in. Sheyli Bonnick z Boney M. oraz Captain Jack.

Jak podaje Plejada, już teraz wiadomo, że zaproszeni przez stację Tomasza Sakiewicza muzycy mają mieć sylwestrowe zachcianki. Okazuje się, że w ich garderobach podobno mają być konkretne produkty. - Polskiemu wykonawcy bardzo zależało na tym, żeby miał zapewnioną wodę kokosową w garderobie i hotelu, gdyż tylko taką pije - podał informator portalu. Na tym jednak nie koniec, bo zagraniczna z gwiazd ma mieć rzekomo dużo bardziej wygórowane żądania. Po jedno z nich trzeba by udać się do... Włoch.

Co do zagranicznych gwiazd, to jedna z nich zażyczyła sobie specjalne lody z lodziarni La Gelateria Della Musica, która znajduje się w Mediolanie

- czytamy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Burza po zaproszeniu na sylwestra TV Republika. Wpis Magdaleny Narożnej nagle zniknął

Tyle zarobią muzycy występujący na sylwestrowej imprezie TV Republika

Informator Plejady wygadał się także na temat stawek, jakie mają otrzymać osoby, które wystąpią 31 grudnia na scenie w Chełmie. - Stawki, jakie otrzymały gwiazdy, to takie, jakie są przyjęte na rynku, które powtarzają się w tego typu koncertach. Koncert sylwestrowy jest specyficzny, bo tutaj zawsze te stawki są wyższe niż normalnie, więc budżet musiał być na to zabezpieczony i stacji udało się to spiąć - czytamy.

Przypomnijmy, że TVP za czasów rządów PiS-u wydawało krocie na "Sylwestra Marzeń". Gwiazdy, takie jak Zenek Martyniuk, Edyta Górniak i Maryla Rodowicz dostawały tłuste gaże. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.