Natalia Kukulska spędziła okres świąt w gronie rodzinnym. W Wigilię podzieliła się z fanami wyjątkowym kadrem z bliskimi. Wszystko zostało uwiecznione w mediach społecznościowych. "Nasz świąteczny dobrostan! Jakby wzorcowo, na zdjęciach przynajmniej. Mam jeszcze uwiecznioną powigilijną degrengoladę, ale nie wiem, czy warto się chwalić! U was podobnie? My padliśmy po tych szalonych przygotowaniach. Dziś dzień świętego spokoju, którego i wam życzę!" - pisała zachwycona piosenkarka. Jak się okazało, nie obyło się bez gorszych momentów. Gwiazda wyznała, że zmagała się z chorobą.

Natalia Kukulska przeszła chorobę. W takich słowach ostrzegła fanów

Natalia Kukulska zabrała głos w mediach społecznościowych po świętach. 30 grudnia artystka przyznała, że w tym okresie nie czuła się zbyt dobrze. Wokalistka ujawniła, że dopadła ją grypa. Co więcej, choroba była bardzo intensywna. Kukulska przyrównała ją do Covid-19. "Czerwono to widzę! Termometr potwierdza. Jak tylko zwolniłam tempo, grypa wjechała na całego. Standard. Strzeżcie się kochani, bo mało przyjemne to doświadczenie. Chyba gorsze od Covidu w moim przypadku. Dziś już wracam 'do żywych'" - napisała na profilu na Instagramie. Z komentarzy fanów pod postem wynika, że Kukulska nie była jedyną osobą, która spędziła święta z nieprzyjemną chorobą.

Natalia Kukulska miała wystąpić na świątecznym koncercie. Co poszło nie tak?

Jakiś czas temu głośno zrobiło się o odwołanych koncertach w ramach trasy "Christmas Time!". Wśród artystów, którzy mieli pojawić się na scenie, była Natalia Kukulska. Wokaliści od razu podkreślili, że nie mieli nic wspólnego z nagłą zmianą planów. "Decyzja ta była niezwykle trudna, ale konieczna z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiły realizację wydarzenia na wysokim poziomie, jakiego państwo od nas oczekują. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą wyniknąć z tej sytuacji. Należności będą zwracane automatycznie do końca stycznia" - można przeczytać w mailu od Royal Concert. Natalia Kukulska krótko skomentowała całą sytuację. Opublikowała w sieci sugestywne emotikony, które prawdopodobnie miały wyrazić, że nie miała wpływu na decyzję organizatora.

