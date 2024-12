Antoni Królikowski do pewnego czasu tworzył zgrany duet z Joanną Opozdą. Para doczekała się syna, Vincenta, choć rozstali się jeszcze przed narodzinami pierwszego dziecka. Niedługo później aktor zaczął spotykać się z prawniczką Izabelą. Nie czekali z decyzją o potomstwie. Na początku października na świecie pojawiła się Jadwiga. Ukochana celebryty pokazała, jak teraz wygląda ich córka.

Ukochana Antka Królikowskiego pokazała Jadwigę. Do kogo podobna jest córka aktora i prawniczki?

Jadwiga stała się oczkiem w głowie rodziców, którzy chętnie pozują z córką u boku. Niedawno aktor pochwalił się wizerunkiem młodszej z pociech, a teraz to Izabela postanowiła pokazać, jak obecnie wygląda Jadzia. Nie da się ukryć, że dzieci na początku bardzo szybko się zmieniają. Na zdjęciu, które pojawiło się na InstaStories prawniczki, możemy dokładnie zobaczyć dwumiesięczną dziewczynkę. Jadwiga jest w objęciach swojej imienniczki - jednej z babci Królikowskiego. Jej zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. W sondzie dajcie znać, do kogo bardziej podobna jest córka - Antka czy Izabeli?

Antoni Królikowski szczery jak nigdy. Opowiedział o rodzinie

Aktor pojawił się w "halo tu polsat". Wspomnieniami powrócił do czasu narodzin Jadwigi. - Iza trafiła do szpitala parę dni wcześniej. Ja przyjeżdżałem do tego szpitala codziennie, tam wieczorem musiałem wychodzić i w końcu nadszedł ten dzień, kiedy to już wróciłem do domu ze szpitala, miałem się kłaść, wziąłem tabletki nasenne i szykowałem się już do spania, kiedy nagle dostałem sms-a o pierwszej lub drugiej w nocy, pod tytułem: Rodzę. I to był sygnał, że nici z tego spania, trzeba jechać do szpitala - opowiadał. Królikowski wyjawił, że zdążył do szpitala. - Wszystko się udało i miałem nawet ten zaszczyt, że kangurowałem córę, kiedy przyszła na świat. I na pewno to jest takie zdarzenie, które gdzieś zostaje w pamięci na zawsze - dodał. Później rozpływał się nad córką. - No Jadzia jest niesamowita, Jadzia jest cudowna i myślę, że jak na małe dziecko daje nam i pospać i też pozajmować się swoimi sprawami. Ale to w dużej mierze zasługa oczywiście mojej Izy, z której jestem szalenie dumny - przyznał.