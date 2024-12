Magdalena Zawadzka to polska aktorka, która zasłynęła z wielu produkcji. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w "Panu Wołodyjowskim" oraz "Mocnym uderzeniu". Przez lata głośno było nie tylko o talencie Zawadzkiej, ale także jej życiu osobistym. Wiele mężczyzn chciało zdobyć jej serce. Aktorka wyszła jednak za Gustawa Holoubka. Byli ze sobą aż do jego śmierci w 2008 roku. Zakochani doczekali się syna Jana, który ma popularną żonę. O kogo chodzi?

Magdalena Zawadzka ma sławną synową. Tak aktorka mówiła o narodzinach wnuczki

Jan Holoubek związał się z Magdaleną Różczką. Poznali się na planie serialu "Lekarze", gdzie szybko między nimi zaiskrzyło. Wciąż są zakochani i doczekali się dwóch córek, które urodziły się w 2014 i 2020 roku. O przyjściu na świat drugiej wnuczki media poinformowała dumna babcia. "Jestem bardzo szczęśliwa, bo to wspaniała wiadomość. Gustaw też byłby najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, gdyby to widział. Myślę, że wciąż dba o nas z tego wymiaru, w którym się znalazł" - przekazała Magdalena Zawadzka w wywiadzie dla "Życia na gorąco". Zakochani wychowują także córkę aktorki z poprzedniej relacji. Holoubek i Różczka stronią od ścianek i świata show-biznesu. Na pierwszym miejscu stawiają rodzinę. - W hierarchii ważności najważniejszy jest dom i macierzyństwo. Potem długo, długo nic i wtedy różne formy pomagania i praca - opowiadała w 2015 roku Magdalena Różczka w programie "Pytanie na śniadanie".

Magdalena Różczka ciepło o Janie Holoubku. To w nim ceni

Drogi zawodowe Magdaleny Różczki i Jana Holoubka czasami się krzyżują. Jakiś czas temu aktorka wyjawiła, jaki w pracy jest jej ukochany. "Widzę, jak Janek pracuje na planie. To jest powrót do bycia nastolatkiem, wielki fun, radość. Dlatego praca z nim jest łatwa i efekt niewysilony. Ale to nie przypadek. Pracowitość Janka jest niesamowita. (…) Janek bardzo fajnie pracuje z aktorami, daje im dużą swobodę, słucha wszystkiego, co mówią. A jednocześnie ma swoją wizję. Założyliśmy, że ja na planie absolutnie mu ufam i wierzę we wszystko, co mówi" - wyjawiła w rozmowie z "Vogue Polska".