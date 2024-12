Pierwsze święta po rozstaniu. Pela wyznaje: Córki bardzo to przeżyły

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli sprawiło, że do dziś oboje opowiadają o trudnych momentach w mediach. Najpierw celebrytka potwierdziła rozejście się z mężem u Kuby Wojewódzkiego, a później tancerz postanowił się odegrać i wylewał żale w "Dzień dobry TVN". Niedawno dowiedzieliśmy się, że córki pary spędzą Wigilię z tatą, a dopiero później miały pojechać do mamy. Kaczorowskiej przykro nie było, bo jak to stwierdziła: "lubi też swoją obecność". Jak córki zareagowały na nieobecność mamy? Pela ujawnia prawdę.

Maciej Pela spędził Wigilię z córkami. Jak zareagowały na brak mamy?

I choć dla Kaczorowskiej sytuacja nie była trudna, inaczej odebrały to jej córki. Maciej Pela w rozmowie z Pudelkiem wyjawił, że dziewczynki bardzo przeżywały brak mamy. "Nie był to najłatwiejszy czas, bo to były pierwsze od wielu lat tak inne święta. Wymagały wytłumaczenia dziewczynkom, czemu jest tak, a nie inaczej, bo nagłe rozstanie rodziców nie jest niczym normalnym w oczach dziecka i nie ma możliwości, żeby nie wpływało to na psychikę" - opowiadał. "Mimo młodego wieku dziewczynki bardzo to przeżywają" - dodał.

Jak wyznał Pela, ostatni dzień tego roku również spędzi z ukochanymi córkami. "W Sylwestra będę organizować balangę w domu: balony, serpentyny, przekąski, kolorowe światła i 'baby shark' na cały regulator. Impreza z moimi dziewczynkami" - opowiadał. Tancerz postanowił odnieść się również do wypowiedzi (jeszcze) żony. "Słowa Agi skomentuję jedynie tak: jej życie, jej priorytety oraz wartości. Szanuję i nie oceniam. Ma prawo i nic mi do tego" - zaznaczył.

Agnieszka Kaczorowska o świętach spędzonych z córkami

Jak już wspominaliśmy, celebrytka nie ubolewała nad tym, że wigilijny wieczór spędziła bez córek. W "halo tu polsat" stwierdziła, że "wcale nie było tak ciężko". Jak wyjawiła, kolację zjadła u mamy. Później odniosła się do czasu z dziewczynkami. - 25 grudnia rano już się z dziewczynami bawiłyśmy i było szaleństwo prezentowe. (...) Dziewczyny to, myślę, że ze względu też na swój wiek, są chyba najlepiej do tego wszystkiego przystosowane i najbardziej miękko to przyjmują - mówiła w śniadaniówce Polsatu.