Robert Lewandowski jest w Polsce prawdziwą gwiazdą. Nie dziwi więc, że wielu fanów interesuje się nie tylko jego osiągnięciami, lecz także życiem prywatnym sportowca. Piłkarz od lat podkreśla, jak ważna jest dla niego mama. "Mam szczęście, że jestem twoim synem" - napisał kiedyś. Teraz to właśnie Iwona Lewandowska błysnęła w mediach. Zaskoczyła bowiem stylizacją.

Mama Roberta Lewandowskiego w odważnej stylizacji

Na profilu na Instagramie Marioli Bojarskiej-Ferenc pojawiło się wspólne zdjęcie z Iwoną Lewandowską. Panie znają się jeszcze z czasów studiów - obie kształciły się na warszawskim AWF-ie. Właśnie w grudniu odbyło się ich coroczne spotkanie. "To już tradycja. Spotkanie świąteczne z moją przyjaciółką Iwoną Lewandowską. Jak miło" - napisała w poście Bojarska-Ferenc, która przed laty była zawodową gimnastyczką. Uwagę na zdjęciu zwraca przede wszystkim mama utytułowanego piłkarza. Założyła srebrną, prześwitującą bluzkę, pod którą mogliśmy zobaczyć czarny biustonosz. Można zauważyć, Iwona Lewandowska czuje się w tej stylizacji wyśmienicie. Całość dopełniły ciemna kamizelka i długie, czarne spodnie. Bojarska-Ferenc wybrała świecącą marynarkę i czarną spódniczkę. Ujęcia, o którym mowa, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mama Roberta Lewandowskiego przez lata była sama. W końcu znalazła szczęście

Tata uwielbianego piłkarza odszedł w 2005 roku. Mama Roberta Lewandowskiego długo czekała na to, by znaleźć miłość. Związała się z Jackiem Zwoniarskim, który jest artystą. "Po 16 latach spotkałam fantastycznego człowieka. Zawsze marzyłam, by z ukochanym mężczyzną dopingować Roberta w tych najważniejszych spotkaniach. (...) Ujął mnie tym, że choć wiedział, że jest taki piłkarz jak Robert Lewandowski, to nie miał pojęcia, gdzie gra. Jacek to artysta. Jest rzeźbiarzem, urządza ogrody, ma wiele pasji, ale nie ma wśród nich piłki nożnej. Dopiero przy mnie uczy się futbolu" - mówiła pani Iwona w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".